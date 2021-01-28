Цукерберг публично выступил против Apple: известны причины

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Вечканова Елена
28 января основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил с публичной критикой компании Apple. Свое недовольство конфиденциальностью их продуктов он высказал на личной странице в Facebook, расписывая планы собственного "детища" на 2021 год.
Цукерберг считает, что компания Apple недобросовестна по отношению к потребителям. Фото из открытых источников
В публикации немало говорится о приложении WhatsApp, который в 2020 году признан самым популярным мобильным приложением. Вместе с фейсбуковским Messenger Цукерберг считает эти две программы лучшими в плане доступности и конфиденциальности. А вот разработки компании Apple, по его мнению, отнюдь не дотягивают до необходимого уровня доверия, более того — вводят пользователей в заблуждение, обещая конфиденциальность.
Цукерберг утверждает: несмотря на обещания хранить только метаданные, как это делают в Facebook, "эпловские" программы абсолютно незащищенные.
Также бизнесмен официально признал, что Apple является главным конкурентом компании Facebook. Это происходит из-за "вшивания" отдельных приложений в "яблочные" гаджеты, из-за чего идет вмешательство в программы, разработанные командой Цукерберга и другими организациями.
Также владелец Facebook подчеркнул, что конкурентная борьба, хоть и трудная, но продолжится. Как обещает Цукерберг, его компания продолжит совершенствовать собственные разработки, чтобы предоставлять потребителям лучшие услуги, в том числе в 2021 году, несмотря на коронавирусную пандемию.
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