Цукерберг публично выступил против Apple: известны причины

28 января основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил с публичной критикой компании Apple. Свое недовольство конфиденциальностью их продуктов он высказал на личной странице в Facebook, расписывая планы собственного "детища" на 2021 год.

Цукерберг считает, что компания Apple недобросовестна по отношению к потребителям. Фото из открытых источников

В публикации немало говорится о приложении WhatsApp, который в 2020 году признан самым популярным мобильным приложением. Вместе с фейсбуковским Messenger Цукерберг считает эти две программы лучшими в плане доступности и конфиденциальности. А вот разработки компании Apple, по его мнению, отнюдь не дотягивают до необходимого уровня доверия, более того — вводят пользователей в заблуждение, обещая конфиденциальность.





Цукерберг утверждает: несмотря на обещания хранить только метаданные, как это делают в Facebook, "эпловские" программы абсолютно незащищенные.

"Но iMessage по умолчанию сохраняет сквозные зашифрованные резервные копии ваших сообщений, если вы не выключите iCloud, поэтому Apple и правительство имеют возможность доступа к сообщениям большинства людей. Так что когда дело доходит до самого важного — защиты сообщений людей, я думаю, что WhatsApp явно выигрывает", — отметил Марк Цукерберг в своем посте.

Также бизнесмен официально признал, что Apple является главным конкурентом компании Facebook. Это происходит из-за "вшивания" отдельных приложений в "яблочные" гаджеты, из-за чего идет вмешательство в программы, разработанные командой Цукерберга и другими организациями.

"Многие малые предприятия больше не смогут охватить своих клиентов с помощью нацеленной рекламы. Apple может сказать, что они делают это, дабы помочь людям, но эти действия четко демонстрируют их конкурентные интересы. Я думаю, что эта динамика важна для понимания людьми, поскольку мы и другие будем противостоять ей в ближайшем будущем", — уточнил Цукерберг.

Также владелец Facebook подчеркнул, что конкурентная борьба, хоть и трудная, но продолжится. Как обещает Цукерберг, его компания продолжит совершенствовать собственные разработки, чтобы предоставлять потребителям лучшие услуги, в том числе в 2021 году, несмотря на коронавирусную пандемию.



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