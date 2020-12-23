У Apple были все шансы завладеть Tesla - Маск

Основатель Tesla Илон Маск рассказал, что генеральный директор Apple Тим Кук пренебрегал переговорами о покупке его автомобильной компании еще в 2017 году. Во вторник Маск написал в Twitter, что связался с боссом Apple в "самые темные дни" его компании. В то время Tesla оценивалась в 60 миллиардов долларов (45 миллиардов фунтов стерлингов). Теперь же цена взросла в 10 раз.

ФОТО: РБК

Маск сказал, что планировал обсудить возможную продажу Tesla Apple, поскольку компания испытывала финансовые трудности при создании своего электромобиля Model 3. Во время этого денежного кризиса предприниматель-миллиардер сказал своим сотрудникам, что его фабрика переживает период "производственного ада". Маск также рассказал в Twitter о том, что в те дни он спал на крыше фабрики, пытаясь устранить уязвимые места в производстве.

Однако Tesla преодолела проблемы и с тех пор сообщила о квартальной прибыли. На этой неделе производитель электромобилей стал одной из самых ценных компаний, присоединившихся к индексу S&P 500.

Apple имеет собственные амбиции по созданию электромобиля и наняла ряд бывших руководителей Tesla, а также сотрудничает с компаниями, которые специализируются на технологиях самоуправления. Сообщения о том, что Apple работает над созданием автомобиля без водителя, похоже, побудили Маска рассказать в Twitter о своих переговорах с Куком в 2017 году.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Илона Маска расширяет свои подземные тоннели под Лас-Вегасом. Cтартап хочет построить 10-мильную подповерхностную "петлю", которая будет обслуживать знаменитую Лас-Вегас-Стрип с отелями-казино и будет доходить до центра города, а также до международного аэропорта Маккаран, причем все с автомобилями Tesla.

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