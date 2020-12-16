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Компания Илона Маска расширяет свои подземные тоннели под Лас-Вегасом

The Boring Company планирует крупное расширение подземной транспортной системы Лас-Вегаса

сегодня, 13:24
Автор:

Павел Зинченко

Компания Илона Маска, занимающаяся прокладкой туннелей, The Boring Company, планирует крупное расширение в масштабах города подземной транспортной системы, которую она строит в Лас-Вегасе. Теперь стартап хочет построить 10-мильную подповерхностную "петлю", которая будет обслуживать знаменитую Лас-Вегас-Стрип с отелями-казино и будет доходить до центра города, а также до международного аэропорта Маккаран, причем все с автомобилями Tesla. The Boring Company также хочет построить дополнительную петлю, которая соединит объекты, принадлежащие Caesars Entertainment.

Компания Илона Маска расширяет свои подземные тоннели под Лас-Вегасом

ФОТО: Sundries

Новые туннели позволят добраться от конференц-центра Лас-Вегаса до залива Мандалай всего за три минуты, в отличие от 30 минут по наземным дорогам в часы пик, заявляет компания.

Планы, о которых впервые сообщил журнал Las Vegas Review-Journal, были подробно описаны в предложениях, представленных чиновникам округа Кларк в понедельник. Стремление к расширению Boring Company началось всего через несколько дней после того, как Лас-Вегасское управление по организации съездов и посетителей (LVCVA) завершило покупку монорельсовой дороги Лас-Вегаса, которая в сентябре объявила о банкротстве после закрытия в марте.

Boring Company все еще работает над тем, чтобы открыть для публики свой первый подземный перевозчик людей в Лас-Вегасе, расположенный под Конференц-центром (который принадлежит компании LVCVA). Первоначально ее планировалось открыть в январе 2021 года к ежегодной выставке бытовой электроники, но переход выставки к виртуальному мероприятию помешал этим планам.

Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, когда Илон Маск отправит первого человека на Марс.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/12/15/22176596/elon-musk-boring-company-las-vegas-strip-tesla-tunnels
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