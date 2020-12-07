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Установили 58 миллионов раз: какое мобильное приложение признали самым популярным

TikTok теперь оказался на втором месте в этом рейтинге

сегодня, 17:01
Автор:

Любовь Блажко

Аналитическая компания SensorTower представила рейтинг мобильных приложений по количеству скачиваний и прибыли. И самым популярным неигровым приложением в ноябре стал мессенджер WhatsApp, а бывший лидер TikTok (в Китае Douyin) перешел на второе место. 

Установили 58 миллионов раз: какое мобильное приложение признали самым популярным

Какое мобильное приложение признали самым популярным. Фото: unsplash. You X Ventures

Так, согласно этому рейтингу, в прошлом месяце WhatsApp установили 58 миллионов пользователей, и 30 процентов из них были из Индии. Второе место по скачиваниям занимает Нигерия – 10 процентов. 

TikTok получил более 123 миллионов дохода, что в 3,7 раза больше, если сравнивать с прошлым годом. Примерно 85 процентов прибыли поступает с китайской версии Douyin. Второй место по доходам занимает США – 8 процентов, а третье – Турция с доходом 2 процента. Также стоит отметить, что в Индии запретили использовать мобильное приложение TikTok. 

Установили 58 миллионов раз: какое мобильное приложение признали самым популярным - фото 2

На третьем месте по популярности и прибыли оказался Facebook. А вот Zoom впервые покинул пятерку лидеров, перейдя на шестое место. На четвертом и пятом месте расположились Weather and Radar USA и Instagram. 

Чтобы достоверно оценить количество скачиваний, использовались официальные данные с App Store и Google Play по всему миру с 1 по 30 ноября 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Павел Дуров обратился к обществу с неожиданным заявлением. Известный российский предприниматель и долларовый миллиардер в своем Telegram-канале написал новый пост, в котором обратился ко всему человечеству. Так, он призвал всех людей учиться потреблять меньше, а создавать больше. Он уверен в том, что современный маркетинг делает все для того, чтобы человек хотел приобрести последнюю модель смартфона или новенькие смарт-часы. Но именно с этого момента и начинается большинство наших проблем – нам кажется, что все время чего-то не хватает. Поэтому мы так стремимся не отставать от последних трендов, которые нам предлагают. 




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Источник: https://technoportal.com.ua/programy/56039
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