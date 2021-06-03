Что делать, если банкомат не отдает вашу карточку

Большое количество людей по всему миру ежедневно пользуются банкоматами. В связи с этим нередко возникают ситуации, когда в работе аппарата происходит сбой, например, когда он просто не отдает вашу банковскую карту. Многие люди столкнувшись с этим в первый раз начинают паниковать и не знают, что им делать.

Что делать если банкомат "зажевал" карточку. Фото из открытых источников

Если у вас возникла такая ситуация, то нужно просто сообщить в банк, чьим банкоматом вы воспользовались, о вашей проблеме. Для этого вы можете воспользоваться горячей линией банка. После этого вашу карту извлекут из аппарата и доставят в отделение банка, где вы её сможете забрать. Однако, эта процедура может занять несколько дней. Поэтому можно попробовать воспользоваться другим, более быстрым способом. Для этого вам нужно:

- Зажать кнопку "Отмена" на несколько минут (в момент зажатия кнопки банкомат может издавать разные звуковые сигналы).

- На мониторе банкомата должно появиться уведомление об отмене операции (возможно вам понадобится подтвердить ваше действие нажатием, не отрывая палец от кнопки).

- Через некоторое время, ваша карточка окажется у вас.

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