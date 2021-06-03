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Главная Новости IT технологии Что делать, если банкомат не отдает вашу карточку
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Что делать, если банкомат не отдает вашу карточку

Простой способ, как самостоятельно достать карту, которую "зажевал" банкомат

сегодня, 17:21
Автор:

Денис Подставной

Большое количество людей по всему миру ежедневно пользуются банкоматами. В связи с этим нередко возникают ситуации, когда в работе аппарата происходит сбой, например, когда он просто не отдает вашу банковскую карту. Многие люди столкнувшись с этим в первый раз начинают паниковать и не знают, что им делать. 

Что делать, если банкомат не отдает вашу карточку

Что делать если банкомат "зажевал" карточку. Фото из открытых источников

Если у вас возникла такая ситуация, то нужно просто сообщить в банк, чьим банкоматом вы воспользовались, о вашей проблеме. Для этого вы можете воспользоваться горячей линией банка. После этого вашу карту извлекут из аппарата и доставят в отделение банка, где вы её сможете забрать. Однако, эта процедура может занять несколько дней. Поэтому можно попробовать воспользоваться другим, более быстрым способом. Для этого вам нужно:

- Зажать кнопку "Отмена" на несколько минут (в момент зажатия кнопки банкомат может издавать разные звуковые сигналы). 

- На мониторе банкомата должно появиться уведомление об отмене операции (возможно вам понадобится подтвердить ваше действие нажатием, не отрывая палец от кнопки).

- Через некоторое время, ваша карточка окажется у вас. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как понять что ваш компьютер может скоро перестать работать. Эксперты дали несколько советов, которые помогут вам вовремя обнаружить возникшую неполадку. 

Также издание информировало о том, почему пользователями последних моделей iPhone от Apple не стоит обновляться до новой версии операционной системы iOS. Пользователи, установившие обновление, пожаловались на плохую работу их устройств. Более подробно читайте в нашей статье


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Источник: https://frankivsk.znaj.ua/ru/385660-yak-povernuti-kartku-yaku-z-jiv-bankomat-prostiy-ta-diyeviy-layfhak
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