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Главная Новости IT технологии Как понять, что ваш компьютер скоро сломается: пять признаков
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Как понять, что ваш компьютер скоро сломается: пять признаков

Пять признаков того, что ваш ПК скоро сломается

сегодня, 19:28
Автор:

Денис Подставной

Многие люди пользуются компьютером каждый день и не замечают признаков того, что он вскоре может выйти из строя. Эксперты рассказали о том, как понять, что ваш компьютер может скоро сломаться.

Как понять, что ваш компьютер скоро сломается: пять признаков

Признаки того, что ваш компьютер может скоро сломаться. Фото из открытых источников

Шумит и медленно работает жесткий диск
Одной из частых причин поломки компьютера являются проблемы с жестким диском. Хотя современные компьютеры чаще всего комплектуют SSD-дисками, много пользователей все еще пользуются системами с HDD-накопителями. Механические части жесткого диска часто выходят из строя.

В случае, если вы заметили, что жесткий диск стал работать намного громче, сделайте резервную копию своих данных, поскольку в случае его поломки ваши файлы будут потеряны, а компьютер перестанет загружать операционную систему.

Проблемы с изображением на мониторе

Если в изображении на мониторе начали появляться проблемные участки (цветные линии, точки или искажения), вам нужно подключить свой монитор к другому ПК. Если проблема исчезнет, значит, скорее всего, возникли проблемы с видеокартой и она скоро может полностью выйти из строя.

Рекомендуется не затягивать с вызовом мастера, потому что эта деталь компьютера является самой дорогой и одной из важнейших для его работы.

Снижение производительности

Производительность компьютера со временем может снижаться, например, в результате запыления системного блока или проблем с операционной системой. Если чистка ПК и переустановка ОС не привели к повышению производительности, возможно, проблема связана с оборудованием.

Громкая работа кулера

Если кулер персонального компьютера начинает издавать громкие звуки и постоянно работать на максимальных оборотах, возможно, вам нужна чистка от пыли. Если продолжить пользоваться таким ПК, его компоненты могут начать перегреваться и скоро выйти из строя.

Запуск программ без вашего ведома

Если вы стали замечать, что на вашем компьютере начали самопроизвольно запускаться программы или появляться новые, которые вы не устанавливали, это может свидетельствовать о наличии вирусов на вашем устройстве. Если их не удалять, то это может привести к потере личных данных или выходу компьютера из строя.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как понять, что на вашем компьютере есть вирусы, а также о том, как ускорить работу ПК. 




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Источник: https://www.ruki-iz-plech.ru/company/news/useful/10-priznakov-togo-chto-vash-komputer-skoro-slomaetsja
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