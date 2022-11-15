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Будущее наступило: дрон-такси совершил первый полет над Парижем (ВИДЕО)

Коммерческие полеты должны стартовать уже в 2024 году. До этого времени компания-разработчик будет работать над подготовкой летающего такси к сертификации.

15 ноября 2022, 14:58
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Автор:

Анна Нестерова








На днях немецкая компания-разработчик Volocopter провела на территории Франции испытания своего детища -  воздушного такси-дрона с  пассажиром на борту.

Будущее наступило: дрон-такси совершил первый полет над Парижем (ВИДЕО)

Уникальное такси-дрон

Уникальная разработка получила название компании, которая и создала первое в мире воздушное такси - Volocopter. Новинка представляет собой электрический вертолет белого цвета с восемью несущими винтами, напоминающий большой беспилотник.

На аэродроме, который расположен под Парижем, воздушное такси-дрон ненадолго взлетело в небо и сделало круг над головами ошеломленной публики.

Будущее наступило: дрон-такси совершил первый полет над Парижем (ВИДЕО) - фото 2

Представитель компании Volocopter заявил, что в течение следующих восемнадцати месяцев они будут сосредоточены на подготовке транспортного средства к сертификации. Непродолжительные коммерческие полеты разработчики же надеются начать уже в 2024 году, когда в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

Такси-дрон "оснащен" вертикальным взлетом и посадкой. Разработчики заявляют, что к началу коммерческих полетов их двухместный дрон-такси станет полностью автоматическим и будет летать исключительно с пассажирами в салоне — без присутствия пилота, как это происходит на данном этапе.

Отмечается, что компания-разработчик Volocopter участвует в дорогостоящей гонке с аналогичными компаниями по всему миру, включая Lilium, Joby Aviation и Airbus, каждая из которых мечтает первой получить сертификацию первого летающего такси в мире. Предположительно, этого удастся достичь примерно через два-три года.

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