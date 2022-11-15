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Украинец стал лучшим игроком десятилетия в Counter-Strike (ФОТО)

Участник известной украинской киберспортивной команды NAVI стал лучшим игроком прошлого десятилетия в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive (СS:GO) по версии экспертов.

сегодня, 10:28
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Автор:

Анна Нестерова

На днях стало известно о том, что украинец Александр Костылев, который является участником киберспортивной команды NAVI, стал лучшим игроком прошлого десятилетия в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive (СS:GO) по версии Electronic Sports League (ESL).

Украинец стал лучшим игроком десятилетия в Counter-Strike (ФОТО)

Александр "s1mple" Костылев

Таким образом, крупнейшая международная киберспортивная организация назвала украинца лучшим игроком прошлого десятилетия. Это звание относится к периоду с 2012 по 2022 года. 

Украинец стал лучшим игроком десятилетия в Counter-Strike (ФОТО) - фото 2

Стоит отметить, что Александр Костылев родом из Киева. Он является профессиональным украинским киберспортсменом в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, известный под псевдонимом "s1mple". Играет в команде Natus Vincere на позиции снайпера. 

Александр неоднократно получал звание "лучший игрок года" и выигрывал со своей командой множество турниров. Одни из наибольших его призовых составили 125 тысяч долларов США.

Украинец стал лучшим игроком десятилетия в Counter-Strike (ФОТО) - фото 3

Сообщается, что лучшего игрока выбирали по результатам голосования авторитетных профессионалов, а также по итогам индивидуальных результатов за последние десять лет.

Победителя объявили перед стартом полуфинальных матчей турнира IEM Rio Major 2022 в Рио-де-Жанейро.

Украинскому киберспортсмену удалось обойти  троих игроков из Швеции, четверых игроков из Дании, двоих игроков из Бразилии, игрока из Польши и игрока из Франции. В конечном результате именно "s1mple" стал лучшим игроком прошлого десятилетия в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive (СS:GO).

Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые показали, как будет выглядеть человек в 3000 году. Постоянное использование смартфонов, ноутбуков и других гаджетов приведет к необратимым последствиям и внешность человека в будущем значительно изменится.

Украинец стал лучшим игроком десятилетия в Counter-Strike (ФОТО) - фото 4



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