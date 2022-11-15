Украинец стал лучшим игроком десятилетия в Counter-Strike (ФОТО)

На днях стало известно о том, что украинец Александр Костылев, который является участником киберспортивной команды NAVI, стал лучшим игроком прошлого десятилетия в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive (СS:GO) по версии Electronic Sports League (ESL).

Александр "s1mple" Костылев

Таким образом, крупнейшая международная киберспортивная организация назвала украинца лучшим игроком прошлого десятилетия. Это звание относится к периоду с 2012 по 2022 года.





Стоит отметить, что Александр Костылев родом из Киева. Он является профессиональным украинским киберспортсменом в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, известный под псевдонимом "s1mple". Играет в команде Natus Vincere на позиции снайпера.

Александр неоднократно получал звание "лучший игрок года" и выигрывал со своей командой множество турниров. Одни из наибольших его призовых составили 125 тысяч долларов США.





Сообщается, что лучшего игрока выбирали по результатам голосования авторитетных профессионалов, а также по итогам индивидуальных результатов за последние десять лет.

Победителя объявили перед стартом полуфинальных матчей турнира IEM Rio Major 2022 в Рио-де-Жанейро.

Украинскому киберспортсмену удалось обойти троих игроков из Швеции, четверых игроков из Дании, двоих игроков из Бразилии, игрока из Польши и игрока из Франции. В конечном результате именно " s1mple" стал лучшим игроком прошлого десятилетия в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive (СS:GO).

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