Австралиец первым в мире написал твит силой мысли

Австралийцу, страдающему от серьезного недуга, имплантировали в мозг специальный чип, который помогает ему общаться. Об этом пишет издание BusinessWire.

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Жителю австралии, который болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС) имплантировали в мозг чип Stentrode. Благодаря новым технологиям теперь мужчина сможет совершать покупки в интернете, превращать свои мысли в сообщения в социальной сети Twitter, а также проверять электронную почту.

БАС привел к тому, что 62-летний австралиец потерял значительную часть двигательных функций и теперь не может работать и вести полноценную жизнь.

В апреле прошлого года ему в мозг имплантировали чип разработанный компанией Synchron. После операции мужчина рассказал, что теперь ему нужна практика, чтобы научится пользоваться возможностями чипа: "Это как научиться ездить на велосипеде, со временем становится естественным".

На днях мужчина первым в мире написал твит с помощью своих мыслей. В компании назвали событие важным моментом для технологии и отметили, что она сможет помогать оставаться на связи с миром людям, которые страдают от подобных болезней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск рассказал, когда люди смогут высадиться на Красную планету. Миллиардер считает, что это может произойти уже в ближайшие пять лет, однако в худшем сценарии, это произойдет уже в следующем десятилетии. Также он назвал один из определяющих факторов марсианской миссии.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время наблюдения за кометой Леонарда ученые заметили, что её хвост раздвоился. Это редкое космическое явление специалисты объясняют воздействием солнечного ветра на небесное тело.

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