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Австралиец первым в мире написал твит силой мысли

Жителю австралии, который болеет боковым амиотрофическим склерозом, имплантировали в мозг чип Stentrode

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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Австралийцу, страдающему от серьезного недуга, имплантировали в мозг специальный чип, который помогает ему общаться. Об этом пишет издание BusinessWire.

Австралиец первым в мире написал твит силой мысли

Фото из открытых источников

Жителю австралии, который болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС) имплантировали в мозг чип Stentrode. Благодаря новым технологиям теперь мужчина сможет совершать покупки в интернете, превращать свои мысли в сообщения в социальной сети Twitter, а также проверять электронную почту. 

БАС привел к тому, что 62-летний австралиец потерял значительную часть двигательных функций и теперь не может работать и вести полноценную жизнь.

В апреле прошлого года ему в мозг имплантировали чип разработанный компанией Synchron. После операции мужчина рассказал, что теперь ему нужна практика, чтобы научится пользоваться возможностями чипа: "Это как научиться ездить на велосипеде, со временем становится естественным".

На днях мужчина первым в мире написал твит с помощью своих мыслей. В компании назвали событие важным моментом для технологии и отметили, что она сможет помогать оставаться на связи с миром людям, которые страдают от подобных болезней. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск рассказал, когда люди смогут высадиться на Красную планету. Миллиардер считает, что это может произойти уже в ближайшие пять лет, однако в худшем сценарии, это произойдет уже в следующем десятилетии. Также он назвал один из определяющих факторов марсианской миссии. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время наблюдения за кометой Леонарда ученые заметили, что её хвост раздвоился. Это редкое космическое явление специалисты объясняют воздействием солнечного ветра на небесное тело. 


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Источник: https://www.businesswire.com/news/home/20211222005557/en/Synchron-Announces-First-Direct-Thought-Tweet-%E2%80%9CHello-World%E2%80%9D-Using-an-Implantable-Brain-Computer-Interface
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