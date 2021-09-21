Apple выпустила iOS 15: что нового

Американская компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для мобильных устройств. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Apple. Фото из открытых источников.

Новые операционки iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 стали доступны для скачивания и установки. Отмечается, что компания позволит своим пользователям оставаться на предыдущей (14-ой) версии если им по каким-то причинам не захочется обновляться. Apple намерена в будущем выпускать обновления безопасности для устаревшей системы, однако новые функции 14-ая версия, скорее всего, уже получать не будет.

Обновить свои устройства до iOS 15 смогут владельцы смартфонов iPhone: 6, 6S, SE и SE второго поколения, 7, 7Plus, 8, 8Plus, X, XS и XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, 12, mini 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Также новинка доступна для установки на мультимедийные портативные проигрыватели iPod touch седьмого поколения.

В новой "яблочной" операционной системе разработчики, например, обновили приложение "Погода". В нём карта погоды доступна в полноэкранном режиме. На ней также можно увидеть количество осадков, качество воздуха и уровень температуры. Изменился дизайн некоторых приложений и уведомлений. Приложение Фото теперь показывает детальную информацию о снимке. Приложение Переводчик теперь умеет переводить речь в режиме реального времени. Камера получила возможность распознавания текста из фото и использование его для вставки в заметках, сообщениях и сторонних приложениях. А также многое другое.

В iPad OS появилась возможность многозадачности виджетов и библиотеки приложений. В приложении для видео- аудиозвонков Face-Time теперь пользователи смогут делиться изображением экрана.

Благодаря новой операционке для смарт-часов пользователи смогут создавать собственные циферблаты на основе портретов. Также, например, появилась функция контроля качества сна.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция. Она станет доступна для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS от Apple. На данный момент она находится на стадии разработки. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Sony лишается еще одного своего эксклюзива. Компания официально объявила о выходе обновленной версии своего хита. Релиз запланирован уже на начало следующего года. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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