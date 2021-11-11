logo

BTC/USD

65224.70

ETH/USD

4706.79

LTC/USD

270.88

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Apple тестирует функцию, которая позволит получать доступ к данным умерших пользователей
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple тестирует функцию, которая позволит получать доступ к данным умерших пользователей

Digital Legacy появилась в бета-версии iOS под номером 15.2

сегодня, 11:53
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Американская компания Aplle запустила новую функцию. Об этом пишет издание The Verge.

Apple тестирует функцию, которая позволит получать доступ к данным умерших пользователей

Apple. Фото из открытых источников

В бета-версии операционной системы iOS под номером 15.2 разработчики компании начали тестировать функцию Digital Legacy. С помощью новой возможности пользователи смогут  назначать наследников для своих данных на случай смерти.

Впервые Digital Legacy была официально анонсирована  летом этого года на конференции разработчиков. Известно, что Цифровое наследство предлагает выбрать до пяти наследников, которые получат доступ к iCloud пользователя после его смерти. 

Для того чтобы наследники смогли воспользоваться функцией им потребуется предоставить компании свидетельство о смерти владельца данных и ключ доступа. 

Ранее в связи с положениями соглашения об использовании сервиса iCloud, даже родственники умершего с подтверждением права наследования не могли получить гарантий того что получат доступ к его данным. Отмечается, что из-за этого Apple часто подвергалась критике со стороны родственников усопших. 

Для справки: подобные Digital Legacy функции уже имеются у компании Google (сервис "На всякий случай") и соцсети Facebook (Выбрать хранителя). 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разработчики популярной социальной сети Instagram проводят тестирование своей новой функции. С помощью неё пользователи смогут получать напоминания, если они провели много времени в приложении. Возможность станет доступна для всех уже в этом году.

Также издание "Комментарии" писало о том, что отныне Google может найти двойников домашних питомцев на произведениях искусства. В приложении "Искусство и культура" появилась новая опция. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2021/11/10/22774873/apple-digital-legacy-program-comes-to-ios15-iphones-macs
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!