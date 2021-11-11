Apple тестирует функцию, которая позволит получать доступ к данным умерших пользователей

Американская компания Aplle запустила новую функцию. Об этом пишет издание The Verge.

Apple. Фото из открытых источников

В бета-версии операционной системы iOS под номером 15.2 разработчики компании начали тестировать функцию Digital Legacy. С помощью новой возможности пользователи смогут назначать наследников для своих данных на случай смерти.

Впервые Digital Legacy была официально анонсирована летом этого года на конференции разработчиков. Известно, что Цифровое наследство предлагает выбрать до пяти наследников, которые получат доступ к iCloud пользователя после его смерти.

Для того чтобы наследники смогли воспользоваться функцией им потребуется предоставить компании свидетельство о смерти владельца данных и ключ доступа.

Ранее в связи с положениями соглашения об использовании сервиса iCloud, даже родственники умершего с подтверждением права наследования не могли получить гарантий того что получат доступ к его данным. Отмечается, что из-за этого Apple часто подвергалась критике со стороны родственников усопших.

Для справки: подобные Digital Legacy функции уже имеются у компании Google (сервис "На всякий случай") и соцсети Facebook (Выбрать хранителя).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разработчики популярной социальной сети Instagram проводят тестирование своей новой функции. С помощью неё пользователи смогут получать напоминания, если они провели много времени в приложении. Возможность станет доступна для всех уже в этом году.

Также издание "Комментарии" писало о том, что отныне Google может найти двойников домашних питомцев на произведениях искусства. В приложении "Искусство и культура" появилась новая опция.

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