Instagram тестирует функцию «Сделать перерыв»

Платформа Instagram (входит в группу компаний Meta) разработала новую функцию, позволяющую сделать перерыв от использования этой социальной сети. Об этом сообщил директор компании Адам Моссери в своем профиле Twitter. На этой неделе компания начала тестировать новую функцию под названием "Сделать перерыв". Она является элементом управления разрешением и позволяет пользователям получать напоминания, если они провели много времени в приложении.

Instagram. Фото pixabay.com

"Это будет побуждать вас отдохнуть от Instagram после того, как вы проведете определенное количество времени в приложении: 10, 20 или 30 минут", — сказал Моссери.

Эта функция будет предоставлять людям возможность больше контролировать свое время в Instagram. Функция станет доступна для всех примерно в декабре после окончания тестирования.

Напомним, Instagram ввела долгожданную функцию публикаций ссылок для всех пользователей, а не только для инфлюэнсеров. Подробнее о новинке читайте дальше. Платформа Instagram обратила внимание на просьбу пользователей разрешить им делиться ссылками в историях и ввела соответствующую функцию, которая станет доступна всем с новым обновлением, передает Радио MAXIMUM. "Мы услышали от части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства, теперь у вас есть место для обмена историями – несмотря на размер вашей учетной записи", – говорится на официальном блоге Instagram. Ранее у такого функционала были только верифицированные профили, а также пользователи, у которых аудитория пересекла отметку в 10 тысяч подписчиков.

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