Instagram разрешил всем пользователям делиться ссылками

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Ольга Чародий
Соцсеть Instagram ввела долгожданную функцию публикаций ссылок для всех пользователей, а не только для инфлюэнсеров. Подробнее о новинке читайте дальше.
Instagram. Фото pixabay.com
Платформа Instagram обратила внимание на просьбу пользователей разрешить им делиться ссылками в историях и ввела соответствующую функцию, которая станет доступна всем с новым обновлением, передает Радио MAXIMUM.
"Мы услышали от части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства, теперь у вас есть место для обмена историями – несмотря на размер вашей учетной записи", – говорится на официальном блоге Instagram. Ранее у такого функционала были только верифицированные профили, а также пользователи, у которых аудитория пересекла отметку в 10 тысяч подписчиков.
Напомним, теперь всем пользователям социальной сети стала доступна возможность добавления гиперссылки в Srories. В блоге Instagram разработчики пояснили, что такой ссылкой может быть реклама сайта, полезная информация или ссылка на товар. Отметим, что ранее данная возможность была доступна только для пользователей с верифицированными учетными записями или с аккаунтами, что имели определенное количество подписчиков.
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