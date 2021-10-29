Instagram разрешил всем пользователям делиться ссылками

Соцсеть Instagram ввела долгожданную функцию публикаций ссылок для всех пользователей, а не только для инфлюэнсеров. Подробнее о новинке читайте дальше.

Instagram. Фото pixabay.com





Платформа Instagram обратила внимание на просьбу пользователей разрешить им делиться ссылками в историях и ввела соответствующую функцию, которая станет доступна всем с новым обновлением, передает Радио MAXIMUM.





"Мы услышали от части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства, теперь у вас есть место для обмена историями – несмотря на размер вашей учетной записи", – говорится на официальном блоге Instagram. Ранее у такого функционала были только верифицированные профили, а также пользователи, у которых аудитория пересекла отметку в 10 тысяч подписчиков.





Напомним, теперь всем пользователям социальной сети стала доступна возможность добавления гиперссылки в Srories. В блоге Instagram разработчики пояснили, что такой ссылкой может быть реклама сайта, полезная информация или ссылка на товар. Отметим, что ранее данная возможность была доступна только для пользователей с верифицированными учетными записями или с аккаунтами, что имели определенное количество подписчиков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что американская компания Apple выпустила новую версию своих популярных беспроводных наушников. Новинка была представлена на второй осенней презентации. AirPors 3 получили дизайн схожий со старшей Pro версией, но это не затронуло формат наушников. Они по-прежнему остаются вкладышами. Обновленные технические характеристики также приблизили их к более дорогой версии яблочного гаджета.

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