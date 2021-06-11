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Главная Новости IT технологии Apple скоро добавит новую удобную функцию в свои устройства: что известно
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Apple скоро добавит новую удобную функцию в свои устройства: что известно

Apple представили новую технологию для своих устройств

сегодня, 14:15
Автор:

Денис Подставной

Компания Apple представила свою новую технологию, которая называется Passkeys. Об этом сообщает издание the Next Web. Как стало известно, с её помощью пользователи устройств от Apple смогут регистрироваться на сайтах, используя Face ID или Touch ID.

Apple скоро добавит новую удобную функцию в свои устройства: что известно

Новая технология от Apple. Фото из открытых источников

Passkeys будет работать только на сайтах, которые её поддерживают. После того как пользователь перейдет на один из таких, ему будет предложено использовать данную функцию во время регистрации. Проходя эту процедуру, нужно будет придумать только логин, а всё остальное сделает система. 

Отмечается, что Passkeys станет доступной в виде предварительной версии уже в этом году на планшетах, компьютерах и смартфонах от компании Apple. Её нужно будет включать вручную в настройках, так как по умолчанию она работать не будет.  

Для справки: в прошлом году компания Apple представила функцию для своего браузера Safari. С помощью неё пользователи могли использовать для входа на сайты сканер отпечатков пальцев или лица вместо привычного ввода пароля. Теперь с помощью Passkeys пользователям будет необязательно даже придумывать пароль. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Facebook разрабатывает свои смарт-часы. Инсайдеры рассказали какими они будут, а также о дате анонса и стоимости. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что компания Apple занимается разработкой собственного шлема дополненной реальности. Стали известны предположительные характеристики нового устройства, а также его цена. 


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Источник: https://thenextweb.com/news/apple-passwordless-sign-ups-face-id-touch-id-fido?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheNextWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29
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