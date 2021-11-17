Звуки космоса: в NASA дали "голос" удивительному космическому объекту (ВИДЕО)



















Специалисты озвучили изображение туманности, которое сделал космический телескоп NASA. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA. Фото из открытых источников

Фотография туманности Бабочка, сделанная телескопом Hubble, показывает красочную картину гибели звезды. "Крылья" бабочки — это области газа, нагретые до температуры более 20 тысяч градусов по Цельсию. Они разносятся по космосу со скоростью более 966 тысяч километров в час.

Теперь у удивительной туманности появился "голос". Вертикальное положение накладывается на высоту тона — это означает, что свет в верхней части изображения имеет более высокий тон. Яркость регулирует объем. Звуки туманности представлены струнными и синтетическими тонами, а звезды цифровой арфой.

Для справки: туманность Бабочка или NGC 6302 находится в созвездии Скорпион.

Сонификация: SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты NASA уже несколько недель пытаются починить Hubble. Команда обсерватории продолжает работать над тем, чтобы научные инструменты вернулись в строй. Недавно, инженеры смогли восстановить работу инструмента Advanced Camera for Surveys, но остальные четыре инструмента остаются в защитном "безопасном режиме".

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что астрономы показали "космическую фабрику" , которая производит горячие звезды. Такие светила могут быть в несколько раз горячее, чем наша звезда. Ученые рассказали, что в данной туманности находится массивная протозвезда.

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