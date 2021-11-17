logo

BTC/USD

59711.23

ETH/USD

4182.88

LTC/USD

228.21

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Звуки космоса: в NASA дали "голос" удивительному космическому объекту (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Звуки космоса: в NASA дали "голос" удивительному космическому объекту (ВИДЕО)

Туманность Бабочка образовалась после смерти звезды

сегодня, 17:05
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








Специалисты озвучили изображение туманности, которое сделал космический телескоп NASA. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Звуки космоса: в NASA дали "голос" удивительному космическому объекту (ВИДЕО)

NASA. Фото из открытых источников

Фотография туманности Бабочка, сделанная телескопом Hubble, показывает красочную картину гибели звезды. "Крылья" бабочки — это области газа, нагретые до температуры более  20 тысяч градусов по Цельсию. Они разносятся по космосу со скоростью более 966 тысяч километров в час.

Теперь у удивительной туманности появился "голос". Вертикальное положение накладывается на высоту тона — это означает, что свет в верхней части изображения имеет более высокий тон. Яркость регулирует объем. Звуки туманности представлены струнными и синтетическими тонами, а звезды цифровой арфой.

Для справки: туманность Бабочка или NGC 6302 находится в созвездии Скорпион. 

Сонификация: SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты NASA уже несколько недель пытаются починить HubbleКоманда обсерватории продолжает работать над тем, чтобы научные инструменты вернулись в строй. Недавно, инженеры смогли восстановить работу инструмента Advanced Camera for Surveys, но остальные четыре инструмента остаются в защитном "безопасном режиме".

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что астрономы показали "космическую фабрику", которая производит горячие звезды. Такие светила могут быть в несколько раз горячее, чем наша звезда. Ученые рассказали, что в данной туманности находится массивная протозвезда. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GR_KWvtyUbM
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!