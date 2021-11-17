Специалисты NASA уже несколько недель пытаются починить Hubble: что известно

Ученые NASA продолжают устранять неполадки в работе обсерватории Hubble. Об этом пишет издание Space.com.

Hubble. Фото: nasa.gov

В конце октября у знаменитого телескопа Hubble возникла проблема с синхронизацией внутренних коммуникаций, в результате чего отключились все его пять научных инструментов. Спустя время, 7 ноября инженеры смогли восстановить работу инструмента Advanced Camera for Surveys, но остальные четыре остаются в защитном "безопасном режиме".

Отмечается, что команда обсерватории продолжает работать над тем, чтобы остальные инструменты тоже вернулись в строй, и в последнее время она добилась определенного прогресса. Так, на прошлой неделе специалисты определили краткосрочные изменения, которые могут быть внесены в то, как инструменты отслеживают и реагируют на пропущенные сообщения синхронизации, а также в то, как компьютер с полезной нагрузкой контролирует инструменты. Это позволит продолжить научные операции, даже если появятся несколько пропущенных сообщений.

В течение ближайшей недели команда проверит эффективность потенциальных изменений и начнет составлять порядок восстановления для четырех инструментов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA Hubble запечатлел в космосе "фабрику", которая производит звезды. В данной области происходит рождение звезд B-типа, которые могут быть в пять раз горячее, чем наше светило. Кроме того, данная туманность является домом для огромной протозвезды.



Также сайт "Комментарии" писал о том, что Россия применила своё противоспутниковое оружие и полностью уничтожила собственный спутник. По словам специалистов из США, осколки спутника теперь дрейфуют на околоземной орбите и представляют угрозу для космических аппаратов. Теперь им придется совершать больше маневров дабы избежать столкновений.







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