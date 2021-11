NASA Hubble запечатлел в космосе "фабрику", которая производит звезды: как она выглядит (ФОТО)

Астрономы с помощью мощного телескопа смогли запечатлеть удивительную область звездообразования в космосе. Об этом сообщается на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников

На снимке полученному благодаря оборудованию телескопа Hubble можно увидеть туманность под названием G035.20-0.74. В данной области звездообразования рождаются звезды B-типа: молодые голубые звезды, которые в пять раз горячее, чем наше Солнце.

Ученые рассказали, что звезды рождаются из облаков газа и пыли, которые схлопываются под действием собственного гравитационного притяжения. Когда облако схлопывается, образуется плотное горячее ядро. Оно начинает собирать пыль и газ, создавая протозвезду.



Отмечается, что туманность G035.20-0.74 также является домом для массивной протозвезды.





Фото: NASA, ESA, and J. Tan (Chalmers University of Technology); Processing; Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

