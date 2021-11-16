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NASA Hubble запечатлел в космосе "фабрику", которая производит звезды: как она выглядит (ФОТО)

Туманность G035.20-0.74 является домом для массивной протозвезды

сегодня, 20:09
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы с помощью мощного телескопа смогли запечатлеть удивительную область звездообразования в космосе. Об этом сообщается на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA Hubble запечатлел в космосе "фабрику", которая производит звезды: как она выглядит (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

На снимке полученному благодаря оборудованию телескопа Hubble можно увидеть туманность под названием G035.20-0.74. В данной области звездообразования рождаются звезды B-типа: молодые голубые звезды, которые в пять раз горячее, чем наше Солнце.

Ученые рассказали, что звезды рождаются из облаков газа и пыли, которые схлопываются под действием собственного гравитационного притяжения. Когда облако схлопывается, образуется плотное горячее ядро. Оно начинает собирать пыль и газ, создавая протозвезду.

Отмечается, что  туманность G035.20-0.74 также является домом для массивной протозвезды.

NASA Hubble запечатлел в космосе ”фабрику”, которая производит звезды: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and J. Tan (Chalmers University of Technology); Processing; Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали, как выглядит соседка нашей галактики. Запечатленный объект находится в созвездии Орел на расстоянии нескольких сотен миллионов световых лет от Земли. Кроме того, на фотографии можно заметить несколько звезд из нашей системы. Они видны на этом изображении потому, что UGC 11537 находится недалеко от плоскости Млечного Пути.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Российская Федерация применила противоспутниковое оружие. Ракета поразила российский спутник и полностью уничтожила его. Американские специалисты сообщили, что осколки летательного аппарата "засыпали" околоземную орбиту. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWV8LtlsUrB/
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