NASA Hubble показал соседку нашей галактики: как он выглядит (ФОТО)

Космическая обсерватория американского NASA/ESA Hubble сделала фото величественной галактики. Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории Hubble.

Hubble. Фото: nasa.gov

На снимке можно увидеть спиральную галактику под названием UGC 11537. Широкоугольная камера телескопа Hubble запечатлела туго намотанные спиральные рукава, вращающиеся вокруг сердца галактики в инфракрасном и видимом диапазонах волн. Показаны как яркие полосы звезд, так и темные облака пыли, пронизывающие всю систему. UGC 11537 находится в созвездии Орел на расстоянии 230 миллионов световых лет от нашей планеты.

На снимке также запечатлены несколько звезд из Млечного пути. Их можно увидеть из-за того, что UGC 11537 находится недалеко от плоскости нашей галактики. Эти яркие звезды на переднем плане окружены дифракционными пиками, которые являются артефактами изображения, вызванными взаимодействием звездного света с внутренней структурой оборудования телескопа.

Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Seth



Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в небе над Швейцарией заметили яркий "НЛО-пончик". По предположениям фотографа, который опубликовал снимок, он мог запечатлеть капсулу SpaceX Endeavour. Именно в ту ночь она должна была вернуться на землю с четырьмя астронавтами на борту. Мнение экспертов в области космоса разделилось по этому факту.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы сфотографировали загадочную планетарную туманность. Объект имеет настолько необычную форму, что до сих пор не ясно, что заставило его таким стать. Данная туманность состоит из газа, что расширяется из мёртвых звезд. Ученые отметили, что планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами. Такое название они получили, ранее, когда у астрономов не имелось мощного оборудования. Они считали, что данные небесные тела являются планетами.

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