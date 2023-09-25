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В США приземлилась космическая капсула

В пустыне Юта приземлилась капсула NASA с образцами астероида, который может уничтожить Землю.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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24 сентября около 18 часов вечера на Землю упал специальный контейнер NASA с образцами породы, собранными на астероиде Бенну. Это лишь третий случай в истории, когда подобный материал попадает на Землю таким способом из космоса.

В США приземлилась космическая капсула

Капсула, в которой прилетели образцы астероида Бенну из космоса. Фото: NASA

Образцы из астероида Бенну были собраны в 2020 году с помощью космического корабля Osiris-Rex и отправлены на Землю. NASA пытается больше узнать об этом объекте, ведь у него есть значительный шанс в ближайшие 300 лет столкнуться с Землей.


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Капсула с образцами вошла в атмосферу Земли со скоростью около 43 тыс. км/ч. В этот момент сработали тепловой экран и парашюты, замедлившие движение и по словам ученых контейнер приземлился, как перышко. В NASA подтвердили, что капсула цела, а образцы были отправлены в специальную лабораторию во избежание загрязнений.

По словам ученых образцы, вероятно, дадут новое представление о формировании Солнечной системы 4,6 млрд лет назад и, возможно, даже о том, как в нашем мире зародилась жизнь.

Это лишь третий образец астероида когда-либо возвращенный на Землю для анализа. Две подобные миссий были у японского космического агентства, завершенные в 2010 и 2020 годах. В этот раз США получили около 250 граммов драгоценного груза. Около 75% веса образцов будут храниться для будущих ученых, которые смогут лучше исследовать космический груз с помощью новейших инструментов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астрономы обнаружили "адскую планету", которая горячее Солнца.

Также "Комментарии" писали об астрофизике, который заявил об историческом открытии и указал, что обнаружил на Земле первые объекты из-за пределов Солнечной системы



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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-66893661
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