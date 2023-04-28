В США начали расследование против SpaceX Илона Маска

Правительство США запретило новые запуски ракет Starship компании SpaceX после того, как первый полет прошел неудачно и распространил потенциально опасные вещества среди зданий гражданского населения и мест обитания животных, которым грозит исчезновение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Space.

Начато расследование против SpaceX. Фото из открытых источников

Регулятор гражданской авиации FAA запретил компании Илона Маска пока не завершат расследование неудавшегося запуска Starship, произошедшего 20 апреля.

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Сообщается, что во время запуска и полета ракеты мусор и пыль выпали на жителей техасского города Порт-Изабель, расположенном в 10 км от стартовой площадки. Директор отделения защиты окружающей среды Sierra Club Дэйв Кортез отметил, что жители Порт-Изабель сообщали о разбитых окнах и пепле, покрывших их дома и школы. Кроме вероятной угрозы для людей, запуск также мог негативно повлиять на гнездование животных на местном пляже Бока-Чика, в частности, это касается птиц и морских черепах.

Расследование аварии FAA является стандартной процедурой, когда происходит авария при запуске ракеты. Вероятно, компания SpaceX должна будет внести дополнительные экологические меры, прежде чем повторно получить лицензию на запуск.

"Похоже, мы можем быть готовы к повторному запуску через 1-2 месяца", – отреагировал Илон Маск на расследование против SpaceX.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Илон Маск раскрыл сумму, пожертвованную Украине.

Также "Комментарии" сообщали о ракете Starship, разразившейся во время полета. В компании SpaceX говорят об успехе.