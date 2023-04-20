В Пентагоне выдвинули теорию о кораблях пришельцев

Шон Киркпатрик занимается расследованием непонятных воздушных вторжений для Пентагона. Американское должностное лицо стало соавтором научной статьи, представляющей теорию о неопознанных объектах, которые могли быть инопланетными зондами, присланными с материнского корабля для изучения Земли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Первый межзвездный объект Оумуамуа. Фото из открытых источников

Управление по решению аномалий Пентагона Шон Киркпатрик и профессор Гарварда Ави Леб объединились, чтобы написать научный материал о неизвестных летательных объектах, которые могут быть "зондами" инопланетян. Такая деятельность правительственных чиновников нетипична, ведь большинство из них не поддерживают идеи инопланетного происхождения нераспознанных объектов.

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В статье выдвигается теория, что межзвездные объекты, подобные Оумуамуа, который ученые зафиксировали в 2017 году, "потенциально могут быть материнским кораблем, выпускающим много маленьких зондов во время своего близкого прохождения к Земле".

Ученые рассматривают зонды как "семена одуванчика", отделившиеся от материнского корабля и под силой притяжения солнца следуют к Земле, где в атмосфере планеты их могут заметить люди. По мнению авторов статьи, инопланетные зонды используют свет звезд для зарядки батарей, а воду на Земле как топливо. Представитель Пентагона и профессор Гарварда также размышляют над мотивами инопланетян.

"Как и в случае с биологическими семенами, сырье на поверхности планеты также может использоваться ими как питательные вещества для самовоспроизводства или просто для научных исследований", – говорится в научной статье.

Авторы признают, что не знают или существуют какие-либо внеземные аппараты вблизи Земли, однако научные эксперименты по поиску НЛО намерены исследовать эти вопросы.

Некоторые американские чиновники и ученые критикуют Шона Киркпатрик за опубликованный материал, называя его странным или необоснованным. Однако другие отметили, что научная работа демонстрирует открытость Пентагона к новым идеям, включая научные дебаты о происхождении НЛО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые создали астероид, который может уничтожить человечество.

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