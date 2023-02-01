В небе можно наблюдать за «кометой неандертальцев»

Комета C/2022 E3, которую иногда называют "кометой неандертальцев" или "зеленой кометой", последний раз пролетала мимо Земли 50 тыс. лет назад. Может быть, тогда еще живые неандертальцы могли видеть ее в небе. Теперь комета вернулась к Земле снова, и ее можно увидеть в бинокль, а при удачной погоде даже невооруженным глазом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Space.

Комета C/2022 E3 в ночном небе. Фото из открытых источников

Лучший период наблюдения кометы – это первые дни февраля, ведь с 5 числа будет светить полнолуние, которое усложнит наблюдение за кометой. Комету можно увидеть в северной части неба между созвездиями Большой Медведицы и Кассиопеи.

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На изображениях комету часто показывают с длинным хвостом и ядром. Однако такие фотографии действительно выполнены путем длительной задержки, чтобы космический объект выглядел лучше. Для человеческого глаза комета будет больше похожа на размытую точку, которую трудно отличить от других звезд при быстром взгляде. Еще труднее заметить комету в городах, ведь там высок уровень светового загрязнения. Однако, чтобы лучше увидеть комету C/2022 E3, можно воспользоваться обычным биноклем.

Считается, что зелёный цвет газовой оболочки вокруг ядра C/2022 E3 объясняется дикарбоном, молекулой, состоящей из двух атомов углерода. Зеленый цвет можно увидеть только вблизи ядра кометы, потому что дикарбон очень быстро распадается и не достигает области, где образуется хвост. Сам хвост кометы кажется бледным и белым, а нежные цвета заметны только на изображениях с длинной экспозицией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в NASA опубликовали удивительное фото с Марса, на нем показана "морда" медведя.

Также "Комментарии" писали о дате, когда зеленая комета будет ближе всего к Земле.



