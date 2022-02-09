logo

BTC/USD

43501.94

ETH/USD

3127.86

LTC/USD

138.85

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос В 15 раз тяжелее Млечного Пути: NASA Hubble запечатлел галактику с гигантской чёрной дырой внутри (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В 15 раз тяжелее Млечного Пути: NASA Hubble запечатлел галактику с гигантской чёрной дырой внутри (ФОТО)

M 81 находится на расстоянии приблизительно одиннадцати миллионов световых лет

сегодня, 11:47
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Астрономы запечатлели яркую галактику в миллионах световых лет от нашей планеты. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в Instagram. 

В 15 раз тяжелее Млечного Пути: NASA Hubble запечатлел галактику с гигантской чёрной дырой внутри (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованном снимке можно увидеть спиральную галактику M 81, одну из самых ярких галактик, которые можно увидеть с Земли. Данная система находится в системе Большая Медведица на расстоянии приблизительно одиннадцати миллионов световых лет. 

Ученые отметили, что даже на таком большом расстоянии от Земли телескоп Hubble может разглядеть отдельные звезды в галактике. В центре M81 скрывается черная дыра, и ее масса в 15 раз превышает массу нашего Млечного Пути.

Для справки: M 81 или Галактика Боде была впервые обнаружена Иоганном Боде в 1774 году.

В 15 раз тяжелее Млечного Пути: NASA Hubble запечатлел галактику с гигантской чёрной дырой внутри (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ровно два десятка лет назад космическое ведомство NASA сделало фотографию квазара. Этот гигантский космический маяк находится на огробном расстоянии от Земли. Согласно предположениям ученых, внутри квазара находится сверхмассивная чёрная дыра. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что марсоход сделал новую фотографию на поверхности Красной планеты. Для этого он использовал свои научные инструменты. Всего было сделано несколько десятков фотографий, которые были отправлены на Землю. Специалисты из NASA объединили полученные данные в одно селфи. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: коли Curiosity прямував до Марії Гордон Нотч. Джерело: https://it.comments.ua/ua/news/space/kosmichna-fotosesiya-marsohid-nasa-zrobiv-nove-selfi-na-chervoniy-planeti-foto-693692.html © Comments.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!