В 15 раз тяжелее Млечного Пути: NASA Hubble запечатлел галактику с гигантской чёрной дырой внутри (ФОТО)

Астрономы запечатлели яркую галактику в миллионах световых лет от нашей планеты. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованном снимке можно увидеть спиральную галактику M 81, одну из самых ярких галактик, которые можно увидеть с Земли. Данная система находится в системе Большая Медведица на расстоянии приблизительно одиннадцати миллионов световых лет.

Ученые отметили, что даже на таком большом расстоянии от Земли телескоп Hubble может разглядеть отдельные звезды в галактике. В центре M81 скрывается черная дыра, и ее масса в 15 раз превышает массу нашего Млечного Пути.

Для справки: M 81 или Галактика Боде была впервые обнаружена Иоганном Боде в 1774 году.





Фото: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

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