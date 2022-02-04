Космическая фотосессия: марсоход NASA сделал новое селфи на Красной планете (ФОТО)

Шестиколесный робот-исследователь американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства прислал на Землю новое фото. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников

Марс, как и Земля, имеет четыре четко выраженных сезона, хотя они различаются по продолжительности из-за эллиптической орбиты вокруг Солнца. В Северном полушарии весна — самый продолжительный сезон на Марсе, длящийся 194 сола (или марсианских дня), осень — 142 сола, зима — 154 сола и лето — 178 солов.

На этой фотографии марсоход NASA Curiosity делает селфи с помощью ручного объектива MAHLI на конце своей роботизированной руки. Фотография состоит из 81 изображения, сшитых вместе. Они были сделаны в конце 2021 года — 3303-й сол миссии — когда Curiosity направлялся к Марии Гордон Нотч. Это U-образное отверстие за марсоходом слева было названо в честь шотландского ученого, который был экспертом в области геологии.

Фото: Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA сделали подборку из нескольких фотографий, которые они получили благодаря различным телескопам. Как рассказали специалисты, использование разных обсерваторий позволяет им лучше изучать различные космические объекты.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория запечатлела сразу несколько галактик на одной фотографии. Эти системы взаимодействуют друг с другом и своим видом могут напоминать звездолет из известного телесериала. Данные объекты находятся в сотнях миллионов световых лет от нашей планеты.

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