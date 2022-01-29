"Похож на звездолет": Ученые NASA увидели в космосе необычный объект (ФОТО)

Астрономы с помощью мощного телескопа увидели в космосе трио галактик. Об этом сообщается на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованном учеными снимке можно увидеть галактическое трио под названием NGC 7764A. Она находится примерно в 425 миллионах световых лет от Земли.

"Пара взаимодействующих галактик в правом верхнем углу может даже напоминать звездолет "Энтерпрайз"… по крайней мере, со стороны нашей Солнечной системы" — пишут специалисты NASA Hubble в своем посте.

Для справки: "Энтерпрайз" — это вымышленный звездолет из сериала Звёздный путь: Оригинальный сериал.

Эта пара взаимодействующих галактик может создать впечатление, что галактика в левом нижнем углу врезалась в них, оставив после себя длинные следы из звезд и газа. Однако эти взаимодействия занимают чрезвычайно много времени по сравнению с нашими человеческими жизнями.

Ученые отметили, что очень редко одна галактика сталкивается "лоб в лоб" с другой. Неясно, взаимодействует ли система внизу слева с двумя другими, но, учитывая их относительную близость в космосе, вполне возможно, что да.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey, U.S. Department of Energy (DOE), Fermilab (FNAL), Dark Energy Survey Camera (DECam), Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), NoirLab/National Science Foundation/AURA, European Southern Observatory (ESO); Acknowledgment: J. Schmidt

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из NASA сделали новое открытие. Они обнаружили планету вне нашей Солнечной системы, на которой есть вода в виде пара в атмосфере. Отмечается, что в настоящее время неизвестно количество этой воды, однако из-за того, что небесное тело находится не так далеко от нас, его будут детальнее изучать в будущем.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно о состоянии украинского спутника, который отправили на орбиту нашей планеты в начале этого месяца.

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