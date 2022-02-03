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Главная Новости HI-tech космос Гигантская "гитара" и столкновение галактик: подборка завораживающих фотографий из космоса от NASA
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Гигантская "гитара" и столкновение галактик: подборка завораживающих фотографий из космоса от NASA

Ученые NASA комбинируют данные с разных телескопов, чтобы детальнее изучать удивительные космические события

сегодня, 12:16
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы американского ведомства NASA поделились фотографиями удивительных космических объектов. Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Гигантская "гитара" и столкновение галактик: подборка завораживающих фотографий из космоса от NASA

Hubble. Фото: nasa.gov

Комбинируя данные с телескопов, которые могут обнаруживать различные виды света, ученые могут полностью исследовать космические явления. Эти снимки были созданы путем объединения данных с наземных и космических телескопов, включая NASA Chandra и NASA Hubble.

Вселенная излучает свет и энергию во многих формах. Способности обсерватории Chandra наблюдать за рентгеновским излучением позволяют специалистам исследовать сверхгорячие и энергетические процессы, происходящие во Вселенной:

Гигантская ”гитара” и столкновение галактик: подборка завораживающих фотографий из космоса от NASA - фото 2

R Водолея: белый карлик и красный гигант вращаются вокруг друг друга. Когда они движутся вместе, белый карлик вытягивает материал красного гиганта на свою поверхность.

Гигантская ”гитара” и столкновение галактик: подборка завораживающих фотографий из космоса от NASA - фото 3

Туманность Гитара: поток рентгеновского излучения (выделен розовым цветом), исходящий из пульсара почти перпендикулярно туманности Гитара. 

Гигантская ”гитара” и столкновение галактик: подборка завораживающих фотографий из космоса от NASA - фото 4

Фото: (X-ray) NASA/CXC/SAO; (Optical) NASA/STScI, Palomar Observatory, DSS; (Radio) NSF/NRAO/VLA; (H-Alpha) LCO/IMACS/MMTF

Слияние галактик: спиральная галактика сталкивается с меньшей галактикой в ​​правом верхнем углу (не изображено). Гравитационное взаимодействие может создавать волны звездообразования. Рентгеновские лучи (фиолетовые) были объединены с оптическим изображением Хаббла (красный, зеленый и синий)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат NASA сделал фотографии удивительной особенности спутника планеты Сатурн. На его поверхности можно увидеть необычные полосы, которые напоминают окрас тигра. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые увидели в космосе необычный объект, который напомнил им звездолет из известного телесериала. На самом деле он является галактиками, которые взаимодействуют друг с другом. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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