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Похож на тигра: ученые NASA запечатлели удивительную особенность спутника Сатурна (ФОТО)

Фотография Энцелада была сделана с расстояния 20 720 километров

сегодня, 14:23
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали фотографию спутника Сатурна. Фотография было опубликована на официальной странице Лаборатори реактивного движения NASA в социальной сети Twitter. 

Похож на тигра: ученые NASA запечатлели удивительную особенность спутника Сатурна (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

На этом увеличенном изображении спутника Сатурна Энцелада видна отчетливая картина непрерывных ребристых, слегка изогнутых и примерно параллельных разломов в пределах южных полярных широт. Ученые-визуалисты неофициально называют эти особенности поверхности "тигровыми полосами" из-за их отчетливо похожего на полосы внешнего вида, если смотреть в ложном цвете. 

Для справки: Ложный цвет относится к группе методов цветопередачи, используемых для отображения изображений в цвете, которые были записаны в видимой или невидимой части электромагнитного спектра. Изображение с ложным цветом — это изображение, изображающее объект в цветах, которые отличаются от фотографии, изображенной на изображении в истинном цвете.

Фотография была сделана аппаратом "Кассини", в тот момент, когда он находился на расстоянии около 20 720 километров  от Энцелада. 

Похож на тигра: ученые NASA запечатлели удивительную особенность спутника Сатурна (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL/Space Science Institute

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп американского ведомства NASA сделал фотографию удивительной галактики, которая находился на расстоянии нескольких миллионов световых лет от нашего дома. Её особенностью является форма, а также то, что она недавно пережила активную фазу звездообразования. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Марсе запечатлели "пень" огромных размеров. Ученые рассказали, что этот объект является кратером, который образовался в результате столкновения небесного тела. Узоры, делающие кратер, похожим на пень появилис в результате климатических изменений. 


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Источник: https://twitter.com/NASAJPL/status/1488587239407771649/photo/1
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