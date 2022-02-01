Ученые обнаружили огромный "пень" на Марсе: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы обнаружили "пень" на поверхности Марса. Об этом пишет издание Focus.

Марс. Фото из открытых источников

Как стало известно, ученые получили новый снимок поверхности Красной планеты. На нём можно увидеть гигантский ударный кратер, вид которого может напоминать гигантский пень.

Новые фотографии были сделаны с помощью космического аппарата под названием TGO. Он занимается исследованием малых составляющих атмосферы.

Ученые рассказали, что кольца и трещины, создающие иллюзию годичных колец, как у деревьев, могут быть связаны с изменениями в окружающей среде Марса. Смена времен года и перепады температуры вызывали расширение и сужение материала на дне кратера.

В данный момент из-за изменения наклона и последующего повышения температурных показателей образование льда в кратере стало невозможным.

Угол наклона оси Марса происходил на протяжении сотен тысяч лет. Это означает, что отложения на дне кратера формировались в прошлом, когда условия позволяли формироваться водяному льду на дне.





Фото: ESA/Roscosmos/CaSSIS

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA увидели в космосе необычный объект, который напомнил им звездолет из известного телесериала. Отмечается, что на самом деле эти небесные тела являются тремя галактиками, расположенными близко друг к другу.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Apple подала в суд на украинского кинорежиссера из-за названия комедии. В заявлении компании говорится о том, что название может вызывать ассоциации с производителем техники.

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