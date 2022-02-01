logo

BTC/USD

38228.65

ETH/USD

2735.35

LTC/USD

109.38

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Apple подала в суд на украинского кинорежиссера: что стало причиной (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple подала в суд на украинского кинорежиссера: что стало причиной (ВИДЕО)

Комедия Apple-man стала поводом для судебного разбирательства

сегодня, 11:45
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








Американская компания Apple подала в суд на украинского режиссёра. Об этом пишет издание IXBT. 

Apple подала в суд на украинского кинорежиссера: что стало причиной (ВИДЕО)

Apple. Фото из открытых источников

На украинского кинорежиссёра Василия Москаленко подала в суд компания Apple. Предметом спора послужила комедия под названием Apple-Man.

Как пишет издание, в Apple оказались недовольны тем, что название компании может ассоциироваться с данной кинокартиной. В заявлении говорится о том, что зрители могут подумать, что фильм "како-то связан с Apple или же одобрен компанией".

Режиссёр записал видеообращение, где объясняет, что в комедии нет ни одного упоминания техники от Apple. Фильм повествует о человеке, у которого имеется суперспособность — управление парящими яблоками. 

Москаленко заявил, что его работа была одобрена Управлением по патентам и товарным знакам США. Apple добивается отклонения заявки на регистрацию товарного знака. 

Для справки: Василий Москаленко сам сыграл 12 ролей в фильме Apple-man. Средства на кинокартину были собраны на платформе Kickstarter.

В настоящее время Москаленко опасается, что теперь все собранный средства придется потратить на судебные тяжбы или вовсе отказаться от выпуска фильма. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том чем закончились дебаты между Россией и США на заседании Совбеза ООН. Василий Небензя заявил, что нарушение Украиной Минского пакта может закончиться "худшим путем".

Сайт "Комментарии" писал о том, чего ожидать от визита Джонсона и будущего союза между Польшей, Британией и Украиной.

Читайте также о том, что Украина подготовила команду ученых для экспедиции на Антарктиду. Почему увеличили количество женщин.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/01/apple-podala-v-sud-na-ukrainskogo-rezhissera-izza-komedii-chelovekjabloko.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!