Apple подала в суд на украинского кинорежиссера: что стало причиной (ВИДЕО)



















Американская компания Apple подала в суд на украинского режиссёра. Об этом пишет издание IXBT.

Apple. Фото из открытых источников

На украинского кинорежиссёра Василия Москаленко подала в суд компания Apple. Предметом спора послужила комедия под названием Apple-Man.

Как пишет издание, в Apple оказались недовольны тем, что название компании может ассоциироваться с данной кинокартиной. В заявлении говорится о том, что зрители могут подумать, что фильм "како-то связан с Apple или же одобрен компанией".

Режиссёр записал видеообращение, где объясняет, что в комедии нет ни одного упоминания техники от Apple. Фильм повествует о человеке, у которого имеется суперспособность — управление парящими яблоками.

Москаленко заявил, что его работа была одобрена Управлением по патентам и товарным знакам США. Apple добивается отклонения заявки на регистрацию товарного знака.

Для справки: Василий Москаленко сам сыграл 12 ролей в фильме Apple-man. Средства на кинокартину были собраны на платформе Kickstarter.

В настоящее время Москаленко опасается, что теперь все собранный средства придется потратить на судебные тяжбы или вовсе отказаться от выпуска фильма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том чем закончились дебаты между Россией и США на заседании Совбеза ООН. Василий Небензя заявил, что нарушение Украиной Минского пакта может закончиться "худшим путем".

Сайт "Комментарии" писал о том, чего ожидать от визита Джонсона и будущего союза между Польшей, Британией и Украиной.

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