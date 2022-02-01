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Главная Новости HI-tech космос Телескоп Hubble запечатлел "космического чудака": как он выглядит (ФОТО)
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Телескоп Hubble запечатлел "космического чудака": как он выглядит (ФОТО)

NGC 1705 находится на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли

сегодня, 16:05
Автор:

Денис Подставной
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Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал необычную галактику. Об этом пишет издание Space. 

Телескоп Hubble запечатлел "космического чудака": как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На новом изображении, полученном космической обсерваторией Hubble, карликовая галактика NGC 1705 сияет в облаке яркого света. В материале указывается, что крошечную галактику неправильной формы, которая находится на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли, Европейское космическое агентство (ESA) назвало "космическим чудаком".

Недавно NGC 1705 пережила фазу "звездообразования", что означает необычно высокую скорость формирования новых светил. 

Отмечается, что неправильные карликовые галактики, подобные этой, обычно содержат меньше элементов, чем более крупные галактики, и состоят в основном из водорода и гелия. Из-за этого они считаются похожими на самые ранние галактики во Вселенной.

Это изображение было получено с помощью широкоугольной камеры космического аппарата во время наблюдения за определенной длиной волны света, известной как H-альфа.  Глядя на эту длину волны, астрономы надеялись обнаружить области, где молодые энергичные звезды освещают газовые облака вокруг себя ультрафиолетовым светом.

Телескоп Hubble запечатлел ”космического чудака”: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили огромный "пень" на Марсе. Данный объект является кратером, который своим видом напоминает пень. Специалисты рассказали, почему он получил такой вид и когда это произошло. Новый снимок Красной планеты получили благодаря космическому аппарату TGO. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что самая длинная за всю историю молния попала в книгу рекордов. Природное явление произошло в США. Какая её длинна. 


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Источник: https://www.space.com/hubble-image-galaxy-ngc1705-starburst
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