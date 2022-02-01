Телескоп Hubble запечатлел "космического чудака": как он выглядит (ФОТО)

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал необычную галактику. Об этом пишет издание Space.

Hubble. Фото: nasa.gov

На новом изображении, полученном космической обсерваторией Hubble, карликовая галактика NGC 1705 сияет в облаке яркого света. В материале указывается, что крошечную галактику неправильной формы, которая находится на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли, Европейское космическое агентство (ESA) назвало "космическим чудаком".

Недавно NGC 1705 пережила фазу "звездообразования", что означает необычно высокую скорость формирования новых светил.

Отмечается, что неправильные карликовые галактики, подобные этой, обычно содержат меньше элементов, чем более крупные галактики, и состоят в основном из водорода и гелия. Из-за этого они считаются похожими на самые ранние галактики во Вселенной.

Это изображение было получено с помощью широкоугольной камеры космического аппарата во время наблюдения за определенной длиной волны света, известной как H-альфа. Глядя на эту длину волны, астрономы надеялись обнаружить области, где молодые энергичные звезды освещают газовые облака вокруг себя ультрафиолетовым светом.

Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar



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