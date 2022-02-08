Какое космическое фото NASA сделало в этот день 20 лет назад

Какую фотографию сделало космическое ведомство NASA сделало ровно 20 лет назад. Снимок был опубликован на официальном сайте NASA.



NASA. Фото из открытых источников

На опубликованном снимке можно увидеть квазар под названием PKS 1127-145. Он находится в десяти миллиардах световых лет от нашей планеты. Снимок космического телескопа Hubble на левой cтороне изображения показывает этот квазар вместе с другими галактиками в оптическом спектре.

Фото: A. Siemiginowska (CfA) & J. Bechtold (U. Arizona), et al., NASA

Сам квазар — самый яркий объект в правом нижнем углу. Он запечатлен обсерваторией NASA Chandra.

Ученые рассказали о том, что в то время как более обычные галактики не видны на изображении Chandra, джет длиной почти миллион световых лет выходит из квазара и доминирует на рентгеновском снимке. Яркий как в оптическом, так и в рентгеновском свете, квазар, как говорят ученые, содержит сверхмассивную черную дыру, которая питает джет и делает PKS 1127-145 видимым во всем спектре.



Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели космического хамелеона. Снимок был получен благодаря телескопу Hubble. Данный объект является обширной областью в космосе, в которой находятся молодые звезды, отражательные туманности, а также коричневые карлики.

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