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Какое космическое фото NASA сделало в этот день 20 лет назад

PKS 1127-145 находится в десяти миллиардах световых лет от Земли

сегодня, 22:15
Автор:

Денис Подставной
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Какую фотографию сделало космическое ведомство NASA сделало ровно 20 лет назад. Снимок был опубликован на официальном сайте NASA. 

Какое космическое фото NASA сделало в этот день 20 лет назад

NASA. Фото из открытых источников

На опубликованном снимке можно увидеть квазар под названием PKS 1127-145. Он находится в десяти миллиардах световых лет от нашей планеты. Снимок космического телескопа Hubble на левой cтороне изображения показывает этот квазар вместе с другими галактиками в оптическом спектре. 

Какое космическое фото NASA сделало в этот день 20 лет назад - фото 2

Фото: A. Siemiginowska (CfA) & J. Bechtold (U. Arizona), et al., NASA

Сам квазар — самый яркий объект в правом нижнем углу. Он запечатлен обсерваторией NASA Chandra.

Ученые рассказали о том, что в то время как более обычные галактики не видны на изображении Chandra, джет длиной почти миллион световых лет выходит из квазара и доминирует на рентгеновском снимке. Яркий как в оптическом, так и в рентгеновском свете, квазар, как говорят ученые, содержит сверхмассивную черную дыру, которая питает джет и делает PKS 1127-145 видимым во всем спектре.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели космического хамелеона. Снимок был получен благодаря телескопу Hubble. Данный объект является обширной областью в космосе, в которой находятся молодые звезды, отражательные туманности, а также коричневые карлики. 

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Источник: https://apod.nasa.gov/apod/ap020208.html
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