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Главная Новости HI-tech космос Ученые NASA запечатлели космического "хамелеона": как он выглядит (ФОТО)
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Ученые NASA запечатлели космического "хамелеона": как он выглядит (ФОТО)

В комплексе Хамелеон Hubble обнаружил шесть «неудавшихся звезд»

сегодня, 12:52
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы из американского ведомства NASA запечатлели удивительную область в космосе. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Ученые NASA запечатлели космического "хамелеона": как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованном снимке, который сделала космическая обсерватория NASA/ESA Hubble, запечатлен комплекс облаков Хамелеон. В нём есть темные облака, в которых развиваются звезды, ослепительные отражательные туманности, светящиеся светом ярко-голубых молодых звезд, и светящиеся узлы, называемые объектами Хербига-Аро.

Кроме этого Hubble нашел в этом комплексе шесть "неудавшихся звезд". Их называют коричневыми карликами, и они находятся где-то между большой планетой и маленькой звездой. Сообщается, что у них недостаточно массы, чтобы зажечь и поддерживать ядерный синтез в их ядрах.

Ученые NASA запечатлели космического ”хамелеона”: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, K. Luhman and T. Esplin (Pennsylvania State University), et al., and ESO; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Ранее сайт "Комментарии" информировал, что в NASA сообщают о приближении к нашей планете огромного космического камня, размером более одного километра. Данное небесное тело максимально сблизится с нашим домом уже в начале этой весны. 

Портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, как хотят полностью реформировать срочную службу в армии. В Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы. 

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Источник: https://www.instagram.com/p/CZkLmLmsDBp/
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