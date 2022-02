Ученые NASA запечатлели космического "хамелеона": как он выглядит (ФОТО)

Астрономы из американского ведомства NASA запечатлели удивительную область в космосе. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованном снимке, который сделала космическая обсерватория NASA/ESA Hubble, запечатлен комплекс облаков Хамелеон. В нём есть темные облака, в которых развиваются звезды, ослепительные отражательные туманности, светящиеся светом ярко-голубых молодых звезд, и светящиеся узлы, называемые объектами Хербига-Аро.

Кроме этого Hubble нашел в этом комплексе шесть "неудавшихся звезд". Их называют коричневыми карликами, и они находятся где-то между большой планетой и маленькой звездой. Сообщается, что у них недостаточно массы, чтобы зажечь и поддерживать ядерный синтез в их ядрах.

Фото: NASA, ESA, K. Luhman and T. Esplin (Pennsylvania State University), et al., and ESO; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

