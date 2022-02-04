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NASA сообщает о том, что к Земле на большой скорости мчит огромный астероид (ФОТО)

2001 CB21 пролетит рядом с Землей 4 марта 2022 года

сегодня, 19:12
Автор:

Денис Подставной
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Ученые сообщают о том, что к нашей планете мчит огромный астероид. Об этом пишет издание Focus. 

NASA сообщает о том, что к Земле на большой скорости мчит огромный астероид (ФОТО)

Астероид. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, к Земле летит астероид под названием 2001 CB21. Согласно данным американского ведомства NASA, размер небесного тела составляет приблизительно 1,3 километра.

Сообщается, что астероид, согласно классификации NASA, считается потенциально опасным, так как приблизится к нашей планета, на близкое, по космическим меркам, расстояние. 

Космический камень мчит со скоростью более 43 тысяч километров в час и в момент максимального сближения (4 марта 2022 года) с Землей он будет находиться в 4,8 миллионах километрах от неё. 

Для справки: единственный естественный спутник Земли — Луна находится на расстоянии 384 400 километров от нас. Это означает, что в момент максимального сближения 2001 CB21 будет в 12 с половиной раз дальше чем Луна.

В NASA говорят, что данный астероид пролетит мимо Земли. 

Итальянский астроном смог сделать фотографию этого небесного тела. В этот момент он находился на расстоянии более 34 миллионов километров от нашей планеты. 

NASA сообщает о том, что к Земле на большой скорости мчит огромный астероид (ФОТО) - фото 2

Фото: newsweek

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход NASA прислал на Землю новые снимки с Красной планеты. Специалисты совместили их в одно селфи. Также ученые рассказали, где именно была сделана эта фотография. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный миллиардер рассказал о том, сколько будет стоить колонизация Красной планеты, если бы ракеты с людьми отправляли прямо сейчас. Также он рассказал, когда осуществится марсианская миссия. По подсчетам Маска, в худшем случае, это произойдет уже в следующем десятилетии. 


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Источник: https://focus.ua/technologies/505450-opasnoe-sblizhenie-k-zemle-letit-ogromnyy-asteroid-na-skorosti-43-tysyachi-km-chas
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