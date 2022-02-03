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Илон Маск рассказал, сколько стоит отправка людей на Марс и когда она состоится

Если все планы Илона Маска осуществятся, то SpaceX отправит на Марс миллион человек

сегодня, 13:05
Автор:

Денис Подставной
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Известный американский предприниматель и основатель компании SpaceX рассказал в интервью о высадке на Красной планете. Об этом пишет издание IXBT. 

Илон Маск рассказал, сколько стоит отправка людей на Марс и когда она состоится

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Илон Маск рассказал, что согласно его подсчетам, для осуществления высадки на Марс потребуется, как минимум пять лет. В худшем случае этом может произойти через десять лет. Миллиардер отметил, что космическая ракета Starship уже прошла статические огневые испытания, а первый полет планируется осуществить уже в начале этой весны. Однако, может произойти и так, что полет будет немного отложен. 

По словам Маска, полет может быть отложен из-за того, что компания SpaceX регулярно вносит инженерные и конструктивные изменения в свою ракету. Это связанно с попытками удешевить доставку грузов и людей. 

Предприниматель заявил, что если доставлять людей прямо сейчас, то это будет стоить более триллиона долларов. 

В материале отмечается, что если все планы миллиардера осуществятся, то SpaceX отправит на Марс миллион человек. Для этого будет производиться по три запуска ракет в день. Всего будет построена тысяча ракет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA создала подборку завораживающих фотографий из космоса. Опубликованные снимки были сделаны с помощью сразу нескольких обсерваторий. Благодаря разным научным инструментам они могут исследовать объекты полностью. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на поверхности Марса запечатлели огромный ударный кратер, который своим видом напоминает "пень". Такая визуальная схожесть образовалась из-за климатических изменений Красной планеты. 




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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/03/otpravka-ljudej-na-mars-segodnja-budet-stoit-1-trln-dollarov--ilon-mask-hochet-ispolzovat-podzemnye-gidroponnye-fermy.html
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