Илон Маск рассказал, сколько стоит отправка людей на Марс и когда она состоится

Известный американский предприниматель и основатель компании SpaceX рассказал в интервью о высадке на Красной планете. Об этом пишет издание IXBT.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Илон Маск рассказал, что согласно его подсчетам, для осуществления высадки на Марс потребуется, как минимум пять лет. В худшем случае этом может произойти через десять лет. Миллиардер отметил, что космическая ракета Starship уже прошла статические огневые испытания, а первый полет планируется осуществить уже в начале этой весны. Однако, может произойти и так, что полет будет немного отложен.

По словам Маска, полет может быть отложен из-за того, что компания SpaceX регулярно вносит инженерные и конструктивные изменения в свою ракету. Это связанно с попытками удешевить доставку грузов и людей.

Предприниматель заявил, что если доставлять людей прямо сейчас, то это будет стоить более триллиона долларов.

В материале отмечается, что если все планы миллиардера осуществятся, то SpaceX отправит на Марс миллион человек. Для этого будет производиться по три запуска ракет в день. Всего будет построена тысяча ракет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA создала подборку завораживающих фотографий из космоса. Опубликованные снимки были сделаны с помощью сразу нескольких обсерваторий. Благодаря разным научным инструментам они могут исследовать объекты полностью.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на поверхности Марса запечатлели огромный ударный кратер, который своим видом напоминает "пень". Такая визуальная схожесть образовалась из-за климатических изменений Красной планеты.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!