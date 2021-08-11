Украинско-американская ракета запустила на орбиту Земли космический корабль (ФОТО)

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Денис Подставной
Космическая ракета Antares запустила на орбиту нашей планеты космический корабль. Об этом сообщается на официальной странице американского ведомства NASA в социальной сети Instagram.
Antares вывела на орбиту космический корабль. Фото: NASA / Terry Zaperach / Brian Bonsteel.
Ракета-носитель украинско-американского производства вчера, 10 августа, была запущена с полетного центра NASA Уоллопс, что в штате Вирджиния (США).
Компания Northrop Grumman успешно запустила ракету Antares, которая доставила космический корабль Cyguns на низкую околоземную орбиту. Космический корабль доставит на Международную космическую станцию 3724 килограммов в научных и исследовательских материалов, снаряжения для экипажа и транспортного оборудования. Он прибудет на космическую станцию 12 августа, где он будет установлен на обращенной к Земле стороне модуля Unity и будет оставаться там около трех месяцев.
Также "Комментарии" информировали о том, что совместная миссия ESA и JAXA запечатлела "сестру" нашей планеты. Фотография была сделана крупным планом с расстояния 1573 километров от небесного тела. В этот момент космический аппарат выполнял гравитационный манёвр. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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