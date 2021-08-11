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Главная Новости IT космос Украинско-американская ракета запустила на орбиту Земли космический корабль (ФОТО)
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Украинско-американская ракета запустила на орбиту Земли космический корабль (ФОТО)

Northrop Grumman успешно запустил ракету Antares, которая доставила космический корабль Cyguns на низкую околоземную орбиту

сегодня, 20:02
Автор:

Денис Подставной

Космическая ракета Antares запустила на орбиту нашей планеты космический корабль. Об этом сообщается на официальной странице американского ведомства NASA в социальной сети Instagram. 

Украинско-американская ракета запустила на орбиту Земли космический корабль (ФОТО)

Antares вывела на орбиту космический корабль. Фото: NASA / Terry Zaperach / Brian Bonsteel.

Ракета-носитель украинско-американского производства вчера, 10 августа, была запущена с полетного центра NASA Уоллопс, что в штате Вирджиния (США). 

Компания Northrop Grumman успешно запустила ракету Antares, которая доставила космический корабль Cyguns на низкую околоземную орбиту. Космический корабль доставит на Международную космическую станцию 3724 килограммов в научных и исследовательских материалов, снаряжения для экипажа и транспортного оборудования. Он прибудет на космическую станцию 12 августа, где он будет установлен на обращенной к Земле стороне модуля Unity и будет оставаться там около трех месяцев.

Для справки: Разработчиком основной конструкции первой ступени выступило ГП "КБ "Южное", изготовило ГП "ПО ЮМЗ" совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧеЗаРа", "РАПИД" (Чернигов).
В ведомстве опубликовали фотографии запуска космической ракеты. 
Украинско-американская ракета запустила на орбиту Земли космический корабль (ФОТО) - фото 2
Фото: NASA / Terry Zaperach / Brian Bonsteel.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что компания Илона Маска SpaceX планирует реализовать совместный проект с канадской Geometric Energy Corporation. В планах компаний вывести на орбиту нашей планеты спутник, который станет первым космическим рекламным бордом. Сообщается, что данный аппарат будет кубической формы и на одной из его сторон будет установлен пиксельный экран. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что совместная миссия ESA и JAXA запечатлела "сестру" нашей планеты. Фотография была сделана крупным планом с расстояния 1573 километров от небесного тела. В этот момент космический аппарат выполнял гравитационный манёвр. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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