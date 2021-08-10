SpaceX запустит первый в мире космический билборд: как он будет выглядеть (ФОТО)

Американская компания SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники совместно с канадским стартапом Geometric Energy Corporation (GEC) хотят реализовать совместный проект. Им должен будет стать — первый рекламный борд на орбите нашей планеты. Об этом сообщает издание Business Insider.

SpaceX запустит космический билборд. Фото: Reuters

Как стало известно, уже в следующем году космическая ракета компании SpaceX должна будет вывести на орбиту Земли спутник GEC под названием CubeSat. Сообщается, что спутник кубической формы будет иметь на одной из сторон пиксельный экран. Когда он будет находиться в космосе с этой стороны будет выдвинут штатив с камерой, которая будет транслировать изображение с экрана космического аппарата.

Трансляция будет проходить на платформах YouTube и Twich. За рекламу можно будет расплачиваться криптовалютой, однако стоимость услуги пока не названа.





Фото: dailymail.co.uk



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Европейское космическое агентство собирается в этом году запустить первый в истории спутник из дерева. Космический аппарат в форме куба будет выполнен из берёзовой фанеры. Сообщается, что его запустят для того, что бы изучить возможность использования таких материалов в условиях космоса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии создали электрический одноместный самолет. Его разработка длилась на протяжении трех лет. Летательный аппарат был выполнен из углепластика и весит менее полутонны. Сообщается, что благодаря своей батарее он может развивать скорость до 160 километров в час. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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