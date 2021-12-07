Украинский спутник "Сич-2-30" отправился в США для запуска в космос (ФОТО)

Украинский спутник отправился в Соединённые Штаты Америки. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской таможни на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Сич-2-30". Фото: facebook.com/DNcustomsUA

В ведомстве рассказали, что на данный момент после завершения всех таможенных формальностей украинский космический аппарат "Сич-2-30" был отправлен в США. Отмечается, что отправка произошла без каких-либо отклонений от запланированного графика.

Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) рассказал, что работы по подготовке спутника к запуску будут проведены уже на территории США.

Для справки: спутник "Січ-2-30" предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также передачи информации полученных изображений наземному информационному комплексу космической системы. Запуск аппарата запланирован на 10 января следующего года. Он будет происходить с космодрома в американском штате Флорида.

Фото: facebook.com/DNcustomsUA

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что китайский луноход обнаружил загадочный объект на поверхности нашего единственного естественного спутника. Робот заметил объект кубической формы, однако рассмотреть его невозможно из-за большого расстояния. На данный момент ровер направился к нему. Ученые предположили, что загадочным объектом может быть камень, который оказался на поверхности после столкновения с небесным телом.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы с помощью мощного радиотелескопа изучили странную галактику. Она находится далеко от Земли и её особенностью является отсутствие тёмной материи.

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