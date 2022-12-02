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Украинская ученая открыла уникальную экзопланету

Ученые обнаружили самую молодую суперпланету типа Юпитера, для которой они измерили массу и размер

сегодня, 13:25
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Автор:

Slava Kot

Международная группа исследователей под руководством украинской ученой Ольги Захожай открыла уникальную планету. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Институт Макса Планка.

Украинская ученая открыла уникальную экзопланету

Планета HD 114 082 b. Фото: NASA/JPL-Caltech

Команда астрофизиков во главе с Ольгой Захожай обнаружила самую молодую экзопланету, которая является супер-Юпитером. Ее возраст составляет всего 15 млн. лет. Планета находится в 310 световых годах от Земли.

Астрофизики выяснили не только возраст планеты, но и ее размеры. Планета оказалась в восемь раз тяжелее Юпитера, несмотря на то, что ее диаметр примерно одинаков с планетой в Солнечной системе.

Открытая планета вращается вокруг звезды, подобной Солнцу и называется HD 114082. Таким образом планета открытая украинкой получила научное название HD 114082 b.

"HD 114082 b сейчас является самым молодым известным газовым гигантом с установленной массой и радиусом", — отмечает Захожай.

Из-за своих уникальных свойств планеты, ученым необходимо будет обновить свои модели формирования экзопланет. HD 114082 b имеет очень большое и жесткое ядро.

Результаты исследований международная группа исследователей под руководством украинской ученой Ольги Захожай была опубликована в научном журнале Astronomy&Astrophysics.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что российские инженеры разработали "Убийцу Starlink" Илона Маска. На конференции представили макет спутника, а предприятие, желающее производить данные технологии, просит у РФ огромные деньги.

Также "Комментарии" писали об обломках космического корабля, найденных у берегов США. Это произошло во время съемки документального фильма о Бермудском треугольнике.



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Источник: https://www.mpia.de/news/science/2022-18-hd114082b
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