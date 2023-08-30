Ученый заявил об историческом открытии: обнаружил на Земле первые объекты из-за пределов Солнечной системы

Профессор астрофизик Ави Леб возможно держит первые объекты из-за пределов Солнечной системы. Фото: Anadolu Agency

Профессор астрофизики Гарвардского университета Ави Леб утверждает, что его команда может быть на пороге открытия, которое откроет "новую страницу в понимании нашей Вселенной". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.



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Команда ученых из Гарварда 29 августа заявила, что странный метеор, упавший в Тихий океан девять лет назад, прибыл из-за пределов Солнечной системы. Профессор и астрофизик-теоретик Гарвардского университета Ави Леб рассказывает, что на основе раннего анализа образцов объектов, упавших у побережья Папуа-Новой Гвинеи в июне 2014 года, удалось установить их межзвездное происхождение.

Ави Леб утверждает, что 700 крошечных остатков метеора не соответствуют ни одному из существующих сплавов в нашей Солнечной системе.

"Это историческое открытие, потому что оно впервые показывает, что люди прикоснулись к материалам большого объекта, прибывшему на Землю из-за пределов Солнечной системы", — считает Леб.

Кроме того, ученый добавил, что его команда изучает, имеют ли эти объекты искусственное или природное происхождение.

"Фундаментальный вопрос заключается в том, был ли метеорит природного или технологического происхождения. Мы надеемся ответить на этот вопрос посредством дальнейшего анализа его изотопного состава и радиоактивной датировки", — сообщил профессор Гарвардского университета.

Леб и его команда опубликовали результаты своего исследования, которые еще должны пройти рецензию. Однако следует быть критическим к сообщениям Леба. Известный астрофизик не впервые удивляет общественность и коллег. В 2021 году физик выпустил книгу в которой утверждал, что космический объект Оумуамуа мог быть "космическим мусором" инопланетной цивилизации. За такие предположения коллеги Ави Леба раскритиковали астрофизику и заявили, что он "смешивает науку и бессмысленные сенсации".

Напомним, что Оумуамуа был обнаружен с помощью телескопа на Гавайях и считается первым зафиксированным межзвездным посетителем Солнечной системы.

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