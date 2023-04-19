Ученые создали астероид, который может уничтожить человечество

Вероятность столкновения опасного астероида с Землей незначительна, но она существует. Ученые NASA хотят быть готовы к такому случаю. Они создали гипотетическую угрозу и подробно описали, как может произойти катастрофа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Space.

Удар астероида по Земле. Фото из открытых источников

Команда NASA во главе с Полом Чодас объявила на 8-й Конференции планетарной защиты свой план. Гипотетическая ситуация начинается 10 января 2023г. Тогда ученые открывают новый астероид, который получает название 2023 года PDC. NASA классифицирует объект как "потенциально опасный" и рассчитывает, что астероид пересечет орбиту Земли на расстоянии 7,4 млн км. Вероятность столкновения составляет 1 до 10 тыс., однако Пол Чодас объясняет, что чем ближе к Земле астероид, тем лучше его могут исследовать. Сценарий столкновения становится очень серьезным 3 апреля.

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"И вероятность столкновения достигла 1%. Потенциальный удар произойдет через 13 лет, поэтому он неизбежен, но мы уже можем предусмотреть дату, когда этот удар возможен", – говорит Пол Чодас.

Таким образом, у NASA есть 13 лет, чтобы гипотетически спасти нашу планету. Важные решения необходимо принимать как можно быстрее, ведь выполнение необходимых действий может занять годы.

Одной из ключевых характеристик является размер астероида. Чтобы оценить его, учёные измеряют количество отраженного света. К сожалению, это не так-то просто. Тип поверхности астероида также определяет количество отраженного света. Маленький яркий астероид может отражать больше света чем большой, но темный. Согласно гипотетическому эксперименту 2023 г. PDC имеет диаметр от 220 м до 2 км. Чтобы точнее установить размер, учёным придется отправить космический корабль в сторону астероида.

Следующей оценкой является место удара. Ученые предлагают три потенциальных варианта: удар по континенту, волну цунами после удара по океану и катастрофическое изменение климата от очень большого астероида.

Астероид диаметром 300 м означает разрушение континентального масштаба и высвобождение до 2 тыс. мегатонн энергии. Это в 133 тыс. раз больше энергии, чем упавшая на Хиросиму атомная бомба. Если бы астероид имел диаметр в 1 км, последствия были бы глобальными. При ударе такого астероида высвободится энергия в 100 тыс. мегатонн – это 6,6 миллиона бомб сброшенных на Хиросиму. Такой астероид может уничтожить от 10 до нескольких сотен миллионов человек. Если астероид будет более 1 км, он нанесет еще больший ущерб от удара и последствий изменения климата. В конце концов, повлиять на миллионы или миллиарды людей по всему миру.

Ученые отмечают, что астероиды диаметром более 1 км врезаются раз в 700 тыс. лет. Таким образом, шансы, что это произойдет не велики, однако они существуют. Поэтому человечество и NASA создали гипотетическую угрозу, чтобы подготовиться к возможной катастрофе.

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