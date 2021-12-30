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Ученые предупреждают о том, что к Земле мчит астероид: до максимального сближения остались считаные дни

Длинна YE15 составляет приблизительно 12,8 метров

сегодня, 18:50
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы предупреждают о большом астероиде, который направляется в сторону Земли. Об этом пишет издание Inverse.

Ученые предупреждают о том, что к Земле мчит астероид: до максимального сближения остались считаные дни

Астероид. Иллюстрация: Pixabay

Согласно данным специалистов, 6 января 2022 года рядом с нашей планетой пролетит астероид под названием YE15. Сообщается, что в момент максимального сближения между небесным телом и Землей будет расстояние 7,4 миллиона километров. 

Для справки: расстояние от нашей планеты до её единственного естественного спутника составляет 384 400 километров. Это означает, что астероид пролетит на расстоянии, которое в 19 раз больше, чем до Луны. 

Длинна YE15 составляет приблизительно 12,8 метров. Он входит в группу астероидов класса Атон, которая вращается вокруг Солнца между Землей и планетой Меркурий.

Ученые заверили, что данное небесное тело не представляет никакой опасности для землян. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из американского ведомства NASA подсчитали сколько сможет проработать космический телескоп "Джеймс Уэбб", который отправился в свое путешествие в конце прошлой недели. Ранее предполагалось, что аппарат сможет проработать около пяти лет, однако теперь специалисты считают, что запасов может хватить на десять и более лет. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время полета кометы Леонарда произошло необычное космическое явление. Хвост небесного тела раздвоился. Некоторые ученые считают, что это происходит из-за воздействия солнечного ветра. Такие явления могут  спровоцировать даже полный срыв хвоста. В настоящее время комета улетает с нашей системы. 


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Источник: https://www.inverse.com/science/2014-ye15-asteroid-flyby-size-discovery-distance
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