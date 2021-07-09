Ученые показали, как выглядит гигантское космическое облако (ФОТО)

Ученые обнаружили в космосе огромное облако из горячего газа. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Ученые показали, как выглядит странствующее газовое облако. Фото: ESA

Как стало известно, астрономы нашли в вакууме космического пространства светящееся облако, размеры которого превышают размеры нашей галактики. Оно находится в пространстве между галактиками, которые собираются в большое скопление.

По предположениям ученых данное газовое облако могло быть отделено от галактики в скоплении. Удивительно, как оно не рассеялось, а остается собранным в течении многих миллионов лет.

Облако под названием Abell 1367 удалось обнаружить благодаря японскому телескопу Subaru. Ученые думали, что оно является относительно небольшим в размерах. Из-за того, что его происхождение было неясным, астрономы решили подробнее изучить его использовав другое оборудование.

Как оказалось облако имеет несколько большие размеры, чем они предполагали. Оно оказалось даже больше, чем наш Млечный Путь и имеет массу превышающую массу Солнца в десять миллиардов раз. Вероятно, оно не связано ни с одной галактикой и просто свободно дрейфует в космическом пространстве.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA обнаружили и показали планету похожую на нашу Землю. Она была обнаружена благодаря космическому телескопу под название TESS на расстоянии 90 световых лет от нас. По словам специалистов его в его атмосфере могут находиться облака из воды. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что над Тайванем пролетел метеор. Специалистам из обсерватории, которая находится на горе Лулинь удалось запечатлеть момент падения. Его можно было наблюдать около сорока секунд, а после он был разрушен в атмосфере нашей планеты.

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