Ученые открыли новую комету: ее можно увидеть невооруженным глазом

Новая комета C/2023 A3 была открыта в начале января китайской обсерваторией Цзыцзиньшань. Оказалось, что комета появляется крайне редко вблизи Земли, раз в 80 тыс. лет. Кроме того, ученые выяснили, что его можно наблюдать в небе невооруженным глазом. О том, когда лучше будет видна комета сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр малых планет.

Ученые открыли новую комету C/2023 A3. Фото из открытых источников

Новую комету независимо открыли китайские ученые, сделавшие снимок 9 января и исследователи африканской обсерватории ATLAS – 22 февраля 2023 года. Теперь ученым стало известно больше деталей о найденной комете C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS).

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Оказывается, что комета совершает один оборот вокруг Солнца за 80 тыс. лет, и именно сейчас она приближается к нашему светилу. Ближайшая точка, когда C/2023 A3 приблизится к Солнцу будет 27 сентября 2024 года. Тогда космический объект будет в 58 млн км от нашей звезды. Позже комета пройдет вблизи Земли. Ближайшее расстояние в 71 млн. км ожидается 14 октября 2024 года. По космическим стандартам, это достаточно близко к планете, на столько, что вероятно комета будет видна невооруженным глазом.





Пока нам придется запастись терпением, но если вы любитель наблюдать за ночным небом, то следует записать дату в свой календарь, когда комета C/2023 A3 приблизится к Земле.

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