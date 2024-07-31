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Ученые обнаружили самую древнюю галактику: в чем ее уникальность

Благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба ученые смогли обнаружить старейшую галактику в космосе.

сегодня, 10:20
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Slava Kot

Команда астрономов обнаружила древнейшую галактику во вселенной, образовавшуюся через 300 млн лет после Большого взрыва. Кроме своего исключительного возраста, она также имеет несколько особенностей, которые удивили ученых.

Ученые обнаружили самую древнюю галактику: в чем ее уникальность

Самая старая галактика JADES-GS-z14-0. Фото из открытых источников

Ученые использовали усовершенствованный инструмент NIRSpec на космическом телескопе Джеймса Вебба для наблюдения за галактикой JADES-GS-z14-0, оказавшейся новым рекордсменом по возрасту. Объект побил последний рекорд на несколько сотен миллионов лет. Галактика JADES-GS-z14-0 образовалась всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва.

Оказалось, что наблюдение за JADES-GS-z14-0 было относительно простым, ведь это большая и яркая галактика. Астрономы указывают, что по сделанным фотографиям она имеет диаметр более 1600 световых лет. Это подтверждает теорию о том, что она образована в основном от молодых звезд, а не только от выбросов черной дыры, которая развивается поблизости.

Таким образом, JADES-GS-z14-0 в несколько сотен миллионов раз больше Солнца, что несколько противоречит предыдущим теориям. Ученые считали, что для формирования столь больших скоплений понадобится гораздо больше времени.

"В январе 2024 года NIRSpec наблюдал за этой галактикой JADES-GS-z14-0 в течение почти десяти часов, и когда спектр был впервые обработан, были четкие доказательства того, что галактика действительно имела красное смещение 14,32, что побило предыдущий рекорд. Удивительно, что Вселенная может создать такую галактику всего за 300 миллионов лет", — пишут авторы исследования Стефано Карниани и Кевин Гейнлайн.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда изображение телескопа Джеймса Уэбба обнаружили галактику JADES-GS-z13-0 с красным смещением 13,2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о находке на Марсе, которая шокировала ученых.

Также "Комментарии" писали, что астрономы нашли самую вонючую планету.



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