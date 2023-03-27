Ученые обнаружили новую планету с уникальными характеристиками

Ученые исследовали снимки космического телескопа Джеймс Уэбб и открыли новую экзопланету недалеко от Земли. Обнаруженный объект удивил ученых своими уникальными характеристиками, ведь ученые не видели ничего подобного раньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NASA.

Иллюстрация VHS 1256 b. Фото: NASA, ESA, CSA, Джозеф Олмстед (STScI)

Планеты вне Солнечной системы, которые принято называть экзопланетами, все больше привлекают внимание ученых, а новые инструменты исследований могут помочь астрономам узнать характеристики этих космических объектов. Ученые смогли обнаружить новую экзопланету VHS 1256 b всего в 40 световых годах от Земли, что в космических масштабах практически рядом.

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Однако не только близость экзопланеты привлекла внимание исследователей, но и ее характеристики, полученные с помощью изображений с телескопа Джеймс Уэбб. Экзопланета VHS 1256 b имеет облака из кремния и динамическую атмосферу, которая меняется в течение 22-часового дня. Именно благодаря таким свойствам планета постоянно меняет свою яркость, поэтому ученые считают, что это наиболее изменчивая экзопланета, найденная в настоящее время.

Интересные характеристики экзопланеты не заканчиваются. NASA сообщает, что планета имеет низкую гравитацию, позволяющую силикатным частицам подниматься выше в атмосферу. Таким образом телескоп Джеймс Уэбб может их зафиксировать по своим изображениям. Ученые говорят, что раньше на экзопланетах удавалось обнаружить отдельные элементы, однако только по одному, тогда как на VHS 1256 b их сразу обнаружили несколько.





"Это не последнее слово на этой планете – это начало крупномасштабного моделирования, чтобы соответствовать сложным данным Уэбба", — говорит Бриттани Майлз и добавила, что "имея лишь несколько часов наблюдений, у нас, кажется, бесконечный потенциал для новых открытий".

В настоящее время известно, что VHS 1256 b – это молодая экзопланета в возрасте 150 млн лет, которая вращается вокруг двух звезд с периодом один раз в 10 тыс. лет. День на этой экзопланете длится 22 земных часа, а температура достигает более 800 градусов по Цельсию.

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