Ученые обнаружили место на Марсе, где могут обитать живые организмы

Специалисты определили местоположение источника метана на красной планете. Об этом пишет издание Science Alert.

Ученые обнаружили источники метана на Марсе, Фото из открытых источников

Как стало известно, группа ученых считает, что смогла определить местоположение утечки метана на Марсе.

Для справки: ровер NASA Curiosity приземлился на красной планете еще в 2012 году и с тех пор уже шесть раз фиксировал метановые вспышки.

Специалисты из Калифорнийского технологического института смоделировали частицы газообразного матера и разделили их на дискретное множество. Они учли скорость и направление ветра во время фиксирование выбросов метана и проследили за ними до конкретных точек на поверхности Марса.

Таким образом, специалистам удалось выяснить, где вероятнее всего могут находиться источники выбросов. Отмечается, что один из них может находиться всего в нескольких километрах от местоположения ровера.

По словам ученых, почти все количество метана, который находится атмосфере нашей планеты имеет биологическое происхождение. Его наличие на Марсе может являться признаком жизни.

Но даже если этот газ был произведен не в ходе биологических процессов на Марсе, то это может указывать на геологическую активность планеты, связанную с наличием воды. А она является важным ингредиентом для жизни.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что шестиколесный китайский ровер Zhurong прислал на Землю несколько новых фотографий с красной планеты. На них он запечатлел оборудование, которое понадобилось ему для посадки, а также марсианские пейзажи. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что космический телескоп NASA Hubble смог запечатлеть звезду, которая светит в миллион раз ярче нашего Солнца. По словам специалистов в будущем она может взорваться сверхновой звездой. Данное небесное тело находится внутри туманности Пузырь. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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