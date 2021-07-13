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Главная Новости IT космос Ученые обнаружили и показали звезду редкой формы: как она выглядит (ФОТО)
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Ученые обнаружили и показали звезду редкой формы: как она выглядит (ФОТО)

Форма звезды искажается из-за соседства с другим более массивным объектом

сегодня, 14:58
Автор:

Денис Подставной

Международная группа ученых обнаружила звезду редкой формы. Об этом сообщает издание ScienceDaily.

Ученые обнаружили и показали звезду редкой формы: как она выглядит (ФОТО)

Ученые обнаружили каплевидную звезду. Фото из открытых источников.

Как стало известно, астрономы обнаружили звезду каплевидной формы. По мнению специалистов, она является частью двойной системы, которая движется к слиянию и образованию сверхновой звезды. 

Звёздная система под названием HD265435 находится на расстоянии около полторы тысячи световых лет от нашей планеты. Она состоит из белого карлика и субкарликовой звёзды. Они делают оборот друг вокруг друга за время немного превышающее полторы минуты. 

Используя данные полученные от телескопа NASA TESS ученые обнаружили, что яркость второй звезды со временем меняется, а это говорит о том, что её форма искажается из-за соседства с другим массивным объектом. 
Для справки: белый карлик — это звезда, которая состоит из электронно-ядерной плазмы. Выработав топливо и светящиеся благодаря собственной тепловой энергии постепенно остывает на протяжении миллиардов лет. 

Фото: twitter.com/PeterJDunn

Ученые обнаружили и показали звезду редкой формы: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что международная группа ученых благодаря телескопу ведомства NASA обнаружила четыре новые планеты, которые находятся вне нашей Солнечной системы. Они вращаются вокруг двух связанных звёзд, что находятся на расстоянии более 130 световых лет от нашей планеты. Обе звезды имеют возраст около 200 миллионов лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что космический телескоп Hubble запечатлел шаровое звёздное скопление, которое находится в созвездии скорпиона. Расстояние между нами и данным скоплением около 35 тысяч световых лет. На снимке также можно увидеть звезду, которая является ближайшей к нашему Солнцу. 


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Источник: https://korrespondent.net/tech/space/4376473-astronomy-obnaruzhyly-redkuui-kaplevydnuui-zvezdu
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