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Главная Новости IT космос Hubble запечатлел шаровое звёздное скопление: как оно выглядит (ФОТО)
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Hubble запечатлел шаровое звёздное скопление: как оно выглядит (ФОТО)

Звёздное скопление находится в созвездии Скорпиона

сегодня, 13:10
Автор:

Денис Подставной

Космический телескоп NASA/ESA Hubble запечатлел яркое звёздное скопление. Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории.

Hubble запечатлел шаровое звёздное скопление: как оно выглядит (ФОТО)

Hubble запечатлел звёздное скопление. Фото NASA/ESA

Как стало известно, космический аппарат Hubble с помощью своей широкоугольной камеры WFC3 сфотографировал шаровое звёздное скопление под названием NGC 6380. Оно находится в созвездии скорпиона на расстоянии 35 тысяч световых лет от нашей планеты. 

На снимке можно увидеть звезду HD 159073. Она является ближайшей к нашему Солнцу звездой. HD 159073 находится на расстоянии четырех тысяч световых лет от Солнечной системы. 

Для справки: шаровое звёздное скопление содержит большое количество звёзд, которые тесно связаны гравитацией и вращаются вокруг центра галактики в виде спутника. Данные скопления являются довольно распространёнными объектами. На начало 2011 года в нашей галактике было открыто 157 таких объектов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что международная группа ученых, благодаря данным полученных от космического телескопа NASA TESS, открыли новые экзопланеты. Четыре небесных тела вращаются вокруг двух связанных молодых звёзд. Данные планеты находятся в переходной или юношеской, фазе своего жизненного цикла. Их изучение может дать специалистам представление о малоизученной стадии эволюции планет. Ученые опубликовали видео, на котором показаны данные небесные тела. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые благодаря  телескопу MeerKAT запечатлели космический объект под названием радиогалактика. Внутри неё находится массивная чёрная дыра. 





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Источник: https://esahubble.org/images/potw2128a/
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