Ученые назвали новый класс планет, на которых может существовать жизнь

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Денис Подставной
Астрономы определили новый класс планет, на котором может существовать жизнь. Об этом сообщает издание Phys.org.
Ученые назвали новый класс планет, на которых может быть жизнь. Фото: Amanda Smith, University of Cambridge
Как стало известно, астрономы из Кембриджского университета назвали новый класс экзопланет (планеты вне нашей солнечной системы) отличающейся от Земли, однако способный поддерживать жизнь.
Сообщается, что в процессе поисков инопланетной жизни ученые в основном сосредотачивались на планетах, чьи параметры схожи с нашим домом. Однако новый класс — другой.
Он получил название Hycean. Такие планеты больше, чем наша и горячее. Их размеры достигают 2,6 земных, а температура на поверхности может достигать 200 градусов по Цельсию.
Такие экзопланеты имеют богатую водородом атмосферу, а их поверхность покрыта океанами. В таких условиях могут обитать микроорганизмы.
Специалисты уже определили первую выборку потенциальных миров из класса Hycean, которые будут первыми кандидатами для подробного изучения. Их собираются исследовать с помощью телескопов следующего поколения, например таких, как телескоп Джеймса Уэбба.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из американского ведомства NASA показали пейзажи, которые запечатлел их шестиколесный ровер под названием Curiosity. Чтобы сделать фотографии, марсоход остановился на склоне горы Эолида. Отмечается, что в этот момент он находился на высоте около 460 метров над точкой, где он приземлился. Панорама была создана из более, чем ста изображений. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономам удалось запечатлеть галактики, свет от которых шел к нам на протяжении миллиардов лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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Обсуждения
Новости
Ад
сегодня, 16:08
Какие ещё океаны при 200ºС? Вся вода должна испариться при такой температуре... :-)))