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Главная Новости IT космос Ученые назвали новый класс планет, на которых может существовать жизнь
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Ученые назвали новый класс планет, на которых может существовать жизнь

Планеты Hycean больше, чем наша и горячее

сегодня, 16:58
Автор:

Денис Подставной

Астрономы определили новый класс планет, на котором может существовать жизнь. Об этом сообщает издание Phys.org. 

Ученые назвали новый класс планет, на которых может существовать жизнь

Ученые назвали новый класс планет, на которых может быть жизнь. Фото: Amanda Smith, University of Cambridge

Как стало известно, астрономы из Кембриджского университета назвали новый класс экзопланет (планеты вне нашей солнечной системы) отличающейся от Земли, однако способный поддерживать жизнь. 

Сообщается, что в процессе поисков инопланетной жизни ученые в основном сосредотачивались на планетах, чьи параметры схожи с нашим домом. Однако новый класс — другой. 

Он получил название Hycean. Такие планеты больше, чем наша и горячее. Их размеры достигают 2,6 земных, а температура на поверхности может достигать 200 градусов по Цельсию. 

Такие экзопланеты имеют богатую водородом атмосферу, а их поверхность покрыта океанами. В таких условиях могут обитать микроорганизмы. 

Специалисты уже определили первую выборку потенциальных миров из класса Hycean, которые будут первыми кандидатами для подробного изучения. Их собираются исследовать с помощью телескопов следующего поколения, например таких, как телескоп Джеймса Уэбба. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из американского ведомства NASA показали пейзажи, которые запечатлел их шестиколесный ровер под названием Curiosity. Чтобы сделать фотографии, марсоход остановился на склоне  горы Эолида. Отмечается, что в этот момент он находился на высоте около 460 метров над точкой, где он приземлился. Панорама была создана из более, чем ста изображений. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономам удалось запечатлеть галактики, свет от которых шел к нам на протяжении миллиардов лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://phys.org/news/2021-08-class-habitable-exoplanets-big-life.html
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Обсуждения

Ад

сегодня, 16:08

Какие ещё океаны при 200ºС? Вся вода должна испариться при такой температуре... :-)))

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