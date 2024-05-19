Ученые нашли уникальную планету: она похожа на сахарную вату

Международная группа ученых обнаружила экзопланету WASP-193b, которая привлекает своими уникальными свойствами. Эта гигантская планета имеет очень низкую плотность, поэтому астрономы сравнивают ее с сахарной ватой.



Планета WASP-193b похожа на сладкую вату. Фото иллюстративное

Ученые из Лаборатории EXOTIC Университета Льежа совместно с коллегами из Массачусетского технологического института и Института астрофизики в Андалусии провели подсчеты и выявили неожиданные характеристики планеты WASP-193b, которая находится в 1200 световых годах от Земли.

Оказалось, что планета WASP-193b в полтора раза больше Юпитера, однако в семь раз легче самой большой планеты Солнечной системы. Таким образом, плотность планеты составляет лишь 0,059 грамма на квадратный см. Например, плотность Юпитера 1,33 грамма, а у Земли – 55,5 грамма на квадратный см.

"Планета настолько легка, что трудно представить аналогичный материал в твердом состоянии. Причина, почему она похожа на сахарную вату, заключается в том, что они оба в основном состоят из воздуха. Планета действительно очень пушистая", — говорит соавтор исследования из Массачусетского технологического института. Жюльен де Вит.

Ученые считают, что WASP-193b состоит из таких легких элементов как водород и гелий, что позволяет планете обладать очень раздутой атмосферой.

По словам другого исследователя Франциско Посуэлоса из Института астрофизики в Андалусии, астрономы пока не могут объяснить, как она образовалась. Халид Баркауи из Университета Льежа назвал WASP-193b загадкой, которую нужно внимательно изучать новыми телескопами, в том числе и JWST.

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